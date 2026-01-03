Kimya Dahileri Buraya: Bu Testte Yanlış Yapmayan Çok Az Kişi Var!
Kimya dünyasının gizemli ve heyecan verici labirentlerine meraklı olanlar, burada mısınız? Birçok kişi kimyanın sadece bilim adamlarının anlayabileceği bir alan olduğunu düşünüyor. Ancak biz, kimyanın herkesin hayatının bir parçası olduğuna inanıyoruz. Ve işte tam da bu yüzden, kimya bilginizi ölçmek ve belki de bilmediğiniz bir şeyler öğrenmek için bu testi hazırladık.
1. Kimyasal tepkimenin olmasını, molekül yapısını değiştirmeden sağlayan maddeye ne ad verilir?
2. Raoult Yasası'na uyduğu varsayılan çözeltilere ne denir?
3. Bir atomun proton ve nötron sayılarının toplamı bize neyi verir?
4. Hangisi soygaz değildir?
5. Elektronun karşıt parçacığı hangisidir?
6. Atom numarası 15 olan, yarı saydam, bal mumu kıvamında, karanlıkta parlayan elenmentin adı nedir?
7. "Dihidrojen Monoksit" günlük hayatımızda neye denk gelir?
8. Atom numarası 2 olan element hangisidir?
9. Kararsız atomların daha fazla enerji vererek kararlı hale geçmelerine ne ad verilir?
10. Hangisi alkali metaldir?
11. İlk kimya laboratuvarını kuran bilim adamı kimdir?
12. "Sönmemiş kireç, Zaç yağı, Helyum, Amonyak, Sodyum" bunlardan kaç tanesi bileşiktir?
13. Periyodik tabloda yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru gittikçe hangisi artar?
