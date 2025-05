Seda ve Can bir süredir birlikte. Can, Seda’ya sık sık “Seninle evleneceğim, çocuklarımız olacak, hayatımız mükemmel olacak.” diyor ama her ciddi konuşmada konuyu değiştiriyor. Seda, gelecek hakkında net bir plan istediğinde Can “Şu an zamanı değil, her şey çok güzel, tadını çıkarsana.” diyerek Seda’yı suçlu hissettiriyor.