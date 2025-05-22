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Bu İlişki Senaryolarında Hangi Manipülasyon Tekniğinin Kullanıldığını Bulabilecek misin?

etiket Bu İlişki Senaryolarında Hangi Manipülasyon Tekniğinin Kullanıldığını Bulabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
22.05.2025 - 23:46

Romantik ilişkilerde bazı tavırlar, başta bize iyi niyetli gözükebilir. Ama alt metnini okuduğumuzda bunların pek de iyi niyetli olmadığını ve derin bir manipülasyonun olduğunu görebiliriz. 

Kendi ilişkinde ya da başka birinin ilişkisinde bunları uygulaman için değil, sana ya da başkasına uygulandığında farkında olman ve hemen aksiyon alman için bu testi hazırladık. Çünkü herkesin sağlıklı bir ilişki yaşamasını istiyoruz. 💖

Not: Bu senaryoların hepsi birer hayal ürünüdür. Uygulamanız için değil, farkında olmanız için hazırladık.

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Önce cinsiyetini öğrenmekle başlayalım.

İlk senaryomuza bakalım.

Partnerinle bir akşam yemeğinde tartıştınız. Ertesi gün sana 'Dün gece çok agresiftin, sesini yükselttin ve beni aşağıladın' diyor. Ama sen bunu hatırlamıyorsun çünkü sadece sakin bir şekilde duygularını ifade ettiğini düşünüyorsun.

Bu olayda hangi manipülasyon tekniği kullanılmış olabilir?

Diğer senaryomuza bir göz atalım şimdi.

Diğer senaryomuza bir göz atalım şimdi.

Partnerin bu hafta sonu işiyle ilgili çok önemli bir durumun olduğunu ve seninle zaman geçiremeyeceğini söylüyor. Sen de arkadaşlarınla plan yaptın ama partnerin sana projesini senin için ertelediğini, planın olduğu için kendisini yalnız hissettiğini söylüyor. Sen de kötü hissedip planını iptal ediyorsun ama birkaç hafta sonra aynı senaryo tekrarlanıyor.

Peki bu senaryoda hangi manipülasyon tekniği uygulandı?

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Bir diğer senaryomuz ise şöyle:

Bir diğer senaryomuz ise şöyle:

Ali ve Merve tartıştıklarında Ali aniden konuşmayı kesiyor, odadan çıkıyor ve saatlerce, bazen günlerce mesajlara cevap vermiyor. Merve defalarca özür dileyip her şeyin düzelmesini sağlamak zorunda hissediyor.

Sence Ali, bu senaryoda hangi tekniği uyguladı?

Aman dikkat diyelim ve diğer senaryomuza geçelim.

Partnerinden ayrılmak istediğinde partnerin sana “Bensiz yapamazsın. Seni gerçekten seven biri olmaz. Zaten herkes seni terk eder.” gibi bir karşılık veriyor. Sen de bu durumu derinlemesine düşünüyorsun. Ama partnerin bunu söylerken epey sakin.

Sence bu teknik hangisi olabilir?

Yeni senaryomuza geçelim!

Yeni senaryomuza geçelim!

Flörtünle birkaç haftadır görüşmüyorsunuz diyelim. Aranız epey iyi. Ona mesaj attığında flörtün bazen saatler sonra, bazen hiç cevap vermiyor. Ama ne zaman onu tamamen unutmaya karar veriyorsun, flörtün sana tatlı bir mesaj atıyor ya da eski anılarından bahsediyor. Ama ciddi bir konuşma açıldığında yine ortadan kayboluyor.

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Bu manipülasyon şeklinin hangi teknik olduğunu biliyor musun?

Diğer senaryomuzda neler olduğuna bakıyoruz.

Diğer senaryomuzda neler olduğuna bakıyoruz.

Seda ve Can bir süredir birlikte. Can, Seda’ya sık sık “Seninle evleneceğim, çocuklarımız olacak, hayatımız mükemmel olacak.” diyor ama her ciddi konuşmada konuyu değiştiriyor. Seda, gelecek hakkında net bir plan istediğinde Can “Şu an zamanı değil, her şey çok güzel, tadını çıkarsana.” diyerek Seda’yı suçlu hissettiriyor.

Burada hangi teknik uygulandı?

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Ma Belle
Ma Belle
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