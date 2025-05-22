Bu İlişki Senaryolarında Hangi Manipülasyon Tekniğinin Kullanıldığını Bulabilecek misin?
Romantik ilişkilerde bazı tavırlar, başta bize iyi niyetli gözükebilir. Ama alt metnini okuduğumuzda bunların pek de iyi niyetli olmadığını ve derin bir manipülasyonun olduğunu görebiliriz.
Kendi ilişkinde ya da başka birinin ilişkisinde bunları uygulaman için değil, sana ya da başkasına uygulandığında farkında olman ve hemen aksiyon alman için bu testi hazırladık. Çünkü herkesin sağlıklı bir ilişki yaşamasını istiyoruz. 💖
Not: Bu senaryoların hepsi birer hayal ürünüdür. Uygulamanız için değil, farkında olmanız için hazırladık.
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Önce cinsiyetini öğrenmekle başlayalım.
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İlk senaryomuza bakalım.
Bu olayda hangi manipülasyon tekniği kullanılmış olabilir?
Diğer senaryomuza bir göz atalım şimdi.
Peki bu senaryoda hangi manipülasyon tekniği uygulandı?
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Bir diğer senaryomuz ise şöyle:
Sence Ali, bu senaryoda hangi tekniği uyguladı?
Aman dikkat diyelim ve diğer senaryomuza geçelim.
Sence bu teknik hangisi olabilir?
Yeni senaryomuza geçelim!
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Bu manipülasyon şeklinin hangi teknik olduğunu biliyor musun?
Diğer senaryomuzda neler olduğuna bakıyoruz.
Burada hangi teknik uygulandı?
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