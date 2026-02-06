Bu Genel Kültür Testinde 10/10 Yapmak İmkansıza Yakın!

Genel kültür denince akla hep aynı şey gelir: tarih, coğrafya, biraz sanat, biraz bilim… Ama asıl mesele bunları bilip bilmemek değil, bu bilgilerle ne yaptığındır. Aynı soruya verilen iki doğru cevap bile iki bambaşka zihniyeti ele verebilir. Bu testte karşına çıkacak sorular, ezberini ölçmek için değil; olaylara nereden baktığını, boşlukları nasıl doldurduğunu ve bilinmeyenle karşılaştığında nasıl düşündüğünü anlamak için hazırlandı.

Genel kültürüme güveniyorum diyorsan buyur!