Bu Gece Bulutların Üstündeyiz: Uyumaya Çalışırken Arkada Çalabilecek 13 Şarkı
Bu Gece Bulutların Üstündeyiz: Uyumaya Çalışırken Arkada Çalabilecek 13 Şarkı
Eğer düşünmekten uyumakta zorluk çekiyorsan bu liste sana iyi gelecek! Arkada bu şarkılar çalarken zihnin kendini yormayı bırakıp uykuya dalacak...
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1. Perdenin Ardındakiler - Kalbinde Birileri Var
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2. Tuğkan - Aylar Olmuş
3. BİRİLERİ - Halledebilirdik
4. Batuhan Kordel - Dönme
5. Mavi Gri - O Ben Olamam
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6. Kahraman Deniz - Doğal Afetim
7. emir taha - Huyu Suyu
8. Deniz Tekin - Beni Vur
9. İkiye On Kala - Koptu İpim Düşüyorum
10. Yaşlı Amca - Yıldızlara Bak
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