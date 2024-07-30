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Bu Gece Bulutların Üstündeyiz: Uyumaya Çalışırken Arkada Çalabilecek 13 Şarkı

etiket Bu Gece Bulutların Üstündeyiz: Uyumaya Çalışırken Arkada Çalabilecek 13 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 13:46

Eğer düşünmekten uyumakta zorluk çekiyorsan bu liste sana iyi gelecek! Arkada bu şarkılar çalarken zihnin kendini yormayı bırakıp uykuya dalacak...

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1. Perdenin Ardındakiler - Kalbinde Birileri Var

2. Tuğkan - Aylar Olmuş

3. BİRİLERİ - Halledebilirdik

4. Batuhan Kordel - Dönme

5. Mavi Gri - O Ben Olamam

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6. Kahraman Deniz - Doğal Afetim

7. emir taha - Huyu Suyu

8. Deniz Tekin - Beni Vur

9. İkiye On Kala - Koptu İpim Düşüyorum

10. Yaşlı Amca - Yıldızlara Bak

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11. Dolu Kadehi Ters Tut - Gitme (feat. Sedef Sebüktekin)

12. PERA - Uyu Bebeğim

13. Kaan Boşnak - Benimle Kayboldun

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