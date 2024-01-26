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Bu Filmlerin Modası Hiç Geçmez: Parterinizle İzleyebileceğiniz 11 Zamansız Romantik Film

etiket Bu Filmlerin Modası Hiç Geçmez: Parterinizle İzleyebileceğiniz 11 Zamansız Romantik Film

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 22:01

Sevgilinizle film izlemeye karar verdiyseniz yapacağınız seçim çok önemli. Filmi aranızdaki aşk ateşini alevlendirmek ve ilişkinizi geliştirmek için etkili bir araç olarak görüyorsanız, birlikte izleyebileceğiniz sayısız romantik film var.

İşte her moda hitap eden ve içinizi sıcacık yapan filmler!

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1. Anna Karenina

  • IMDB: 6.6

  • Yapım Yılı: 2012

Leo Tolstoy’un aynı isimli romanından uyarlanan Anna Karenina; hem hikayesi hem de sahip olduğu prodüksiyon ile izleyenlerin üzerinde büyük etki bırakan filmler arasında. Sosyetenin önemli isimlerinden Anna’nın yaşadığı yasak aşk ilişkisini ve bu ilişki nedeniyle başına gelen trajediyi konu edinen film, Rus toplumunun üst kademelerindeki katı kurallara ve o dönemin şartlarına dikkat çekiyor.

2. Pretty Woman (Özel Bir Kadın)

  • IMDB: 7.1

  • Yapım Yılı: 1990

Julia Roberts ve Richard Gere'in başrollerini paylaştığı bu romantik film, içinizi sıcacık yapan bir anlatıma sahip. Zengin iş insanı Edward ve genç, güzel Vivian arasındaki unutulmaz aşkı ele alan film, oldukça komik ve renkli sahnelere sahip. Ayrıca bir çiftin arasında geçen tatlı olayları ele alıyor. Bu nedenle sevgilinizin yanına uzanıp izlemek için en iyi filmlerden.

3. P.S. I Love You (Not: Seni Seviyorum)

  • IMDB: 7.0

  • Yapım Yılı: 2007

Sevdiği adama tamamen teslim olmuş bir kadının, ölümcül bir hastalık sonucu onu kaybetmesini ele alan bu duygu yüklü film, gelmiş geçmiş en iyi romantik filmler arasında hala ilk sıralarda yer alıyor. Kocasını kaybeden Holly'nin onun yokluğuna, kocasının ölmeden önce yazdığı mektuplar aracılığıyla alışma çabasını anlatıyor ve ikilinin arasındaki aşkı ölümsüzleştiriyor. Ağlamayı durduramayacağınız konu anlatımı ve romantik sahneleri ile öne çıkan bu filmi, aranızdaki aşkın ne kadar özel ve değerli olduğunu hatırlamaya ihtiyacınız varsa mutlaka izlemenizi öneririz. İkinizin de fazlasıyla duygu dolu dakikalar yaşayacağına eminiz.

4. Me, Before You (Senden Önce Ben)

  • IMDB: 7.1

  • Yapım Yılı: 2016

Game of Thrones'tan tanıdığımız Emilia Clarke'ı bambaşka bir karaktere büründüren bu etkileyici film, kısa süre önce felç kalan zengin bir adamın ve bu adama bakmak için işe alınan bir kadının hikayesini anlatıyor. Hayatında hiçbir beklentisi olmayan bir kadının ve geçirdiği kaza sebebiyle ruhsal bunalım yaşayan adamın, zamanla yavaş yavaş gelişen aşkını ve bu aşkın ikisine de ne kadar iyi geldiğini, harika bir sahne tasarımı eşliğinde izleyiciye aktarıyor. Aranızdaki bağları güçlendirmek ve farklılıklarınızdan beslenmek için bu filme bir şans verebilirsiniz.

5. 10 Things I Hate About You (Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi)

  • IMDB: 7.3

  • Yapım Yılı: 1999

Sevgilinizle akşam romantik bir gece geçirmek için listenize ekleyebileceğiniz bu keyifli film, Bianca ve Kat isimli birbirinin zıttı iki kız kardeş ve kardeşlerin hayatındaki aşk çıkmazını ele alıyor. Hikayeye göre güzel ve popüler Bianca'nın, onun aksine sert ve katı mizaçlı ablası Kat'in sevgilisi olmadan birisiyle birlikte olma şansı yoktur. Bianca'nın bu sorunu çözmek için devreye okulun hiçbir kızını beğenmeyen gencini sokmasıyla birlikte nefretle başlayan eğlenceli bir aşk hikayesi doğar. Eski bir yapım olmasına rağmen izleyiciyi hikayeye çeken bu filmden çok keyif alacağınıza eminiz.

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6. 500 Days of Summer (Aşkın 500 Günü)

  • IMDB: 7.7

  • Yapım Yılı: 2009

Vizyona girdiği günden beri romantik film kategorisinde büyük yankı uyandıran 500 Days of Summer, aşkın gerçekliğine inanmayan bir kadın ve ona aşık olan bir adam arasındaki ilişkiyi konu ediniyor. Gördüğü kıza anında aşık olan Tom'un, Summer ile yaşadığı ilişki bittikten sonra geçmişe bakarak olayları yeniden hatırlaması, iki karakterin aynı olaylara nasıl farklı baktığını ortaya koyuyor.

7. Silver Linings Playbook (Umut Işığım)

  • IMDB: 7.7

  • Yapım Yılı: 2012

Sıra dışı bir konu anlatımı olan film, karısı onu terk ettikten sonra hayatını düzene sokmaya çalışan Pat ve psikolojik sorunlar yaşayan gizemli Tiffany arasındaki beklenmedik aşk hikayesini konu ediniyor. Kendi yolunda giden ve hayatındaki problemlerle mücadele eden iki insanın, hiç planlamadan ve spontane şekilde birbirlerini yavaş yavaş tanıyarak aşık olabileceğini en iyi şekilde gösteriyor. Ancak bu zorlu mücadelede fırtınalı kavgalara da yer veriliyor. Bu film, sevgilinizle aranızdaki samimiyeti ve dostluğu gözden geçirmeniz için harika bir seçenek olabilir.

8. The Notebook (Not Defteri)

  • IMDB: 7.8

  • Yapım Yılı: 2004

Tutkulu aşk sahneleri ile bilinen The Notebook, 1940’lı yılların Amerikasında birbirine aşık olan Allie ve Noah'nın duygusal ilişkisini ele alıyor. Film, II. Dünya Savaşı sebebiyle ayrılmak zorunda kalan çiftin bütün zorluklara rağmen bir arada olma çabasını anlatırken, son derece duygusal ve göz dolduran sahnelere yer veriyor. Sonsuz aşk fikrine aşinaysanız bu şahane filmi izleme listenize eklemenizi öneririz.

9. Before Sunrise (Gün Doğmadan)

  • IMDB: 8.1

  • Yapım Yılı: 1995

Seyahat etmeyi seven çiftlerin bayılacağı bir hikayeyi ele alan Before Sunrise, Avrupa yolculuğundaki bir trende tanışan Jesse ve Celine ikilisinin kısa ama tutkulu aşkını anlatıyor. Sürükleyici ambiyansı ve büyüleyici Viyana sahneleri ile hem yola çıkma arzusunu hem de yolculuğu biriyle paylaşmanın güzelliğini vurguluyor. Etkileyici atmosferi ile vaktin nasıl geçtiğini anlamayacağınız bu filmin 'Before Sunset (Gün Batmadan)' olmak üzere devam filmi de mevcut.

10. Eternal Sunshine of Spotless Mind (Sil Baştan)

  • IMDB: 8.3

  • Yapım Yılı: 2004

Kate Winslet ve Jim Carrey'nin başrollerini paylaştığı bu etkileyici romantik film aynı zamanda dram ve bilimkurgu kategorisinde yer alıyor. Ayrılık acısına dayanamayıp hafızasını sildirme kararı alan bir adamın, bu esnada yaşadığı olayları ve aynı prosedürü uygulamış olan eski sevgilisine anılarını geri getirme çabasını dramatik şekilde ele alıyor. Baştan sona romantizm ve aşk tınıları ile dolu olan bu filmi ellerinizi sevgilinizden, gözünüzü ise ekrandan ayırmadan izleyebilirsiniz.

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11. Casablanca (Kazablanka)

  • IMDB: 8.5

  • Yapım Yılı: 1942

Nostaljik film tutkunuysanız, 1963 ve 1983 yıllarında yeni versiyonları çekilen Casablanca'nın orjinaline bir şans vermenizi öneririz. İzlerken göz yaşlarının akıp gitmesini durduramayacağınız bu film aşkla özdeşleşmiş en iyi filmlerden. II. Dünya Savaşı esnasında Fas'ın en popüler barlarından birini işleten bir adamın, bir gün eski aşkının çıkıp gelmesiyle yaşadığı duygu dolu anları konu edinen film, aynı zamanda mülteci sorununa değiniyor. Kuşaklar boyu hafızalara yer eden konu anlatımı ve oyunculuğu ile bambaşka bir yeri olan bu film, ikinizi de ağlatabilir.

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