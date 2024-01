Bu Filmlerin Modası Hiç Geçmez: Parterinizle İzleyebileceğiniz 11 Zamansız Romantik Film

IMDB: 8.1

Yapım Yılı: 1995

Seyahat etmeyi seven çiftlerin bayılacağı bir hikayeyi ele alan Before Sunrise, Avrupa yolculuğundaki bir trende tanışan Jesse ve Celine ikilisinin kısa ama tutkulu aşkını anlatıyor. Sürükleyici ambiyansı ve büyüleyici Viyana sahneleri ile hem yola çıkma arzusunu hem de yolculuğu biriyle paylaşmanın güzelliğini vurguluyor. Etkileyici atmosferi ile vaktin nasıl geçtiğini anlamayacağınız bu filmin 'Before Sunset (Gün Batmadan)' olmak üzere devam filmi de mevcut.