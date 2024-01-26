Bu Filmlerin Modası Hiç Geçmez: Parterinizle İzleyebileceğiniz 11 Zamansız Romantik Film
Bu Filmlerin Modası Hiç Geçmez: Parterinizle İzleyebileceğiniz 11 Zamansız Romantik Film
Sevgilinizle film izlemeye karar verdiyseniz yapacağınız seçim çok önemli. Filmi aranızdaki aşk ateşini alevlendirmek ve ilişkinizi geliştirmek için etkili bir araç olarak görüyorsanız, birlikte izleyebileceğiniz sayısız romantik film var.
İşte her moda hitap eden ve içinizi sıcacık yapan filmler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Anna Karenina
2. Pretty Woman (Özel Bir Kadın)
3. P.S. I Love You (Not: Seni Seviyorum)
4. Me, Before You (Senden Önce Ben)
5. 10 Things I Hate About You (Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi)
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. 500 Days of Summer (Aşkın 500 Günü)
7. Silver Linings Playbook (Umut Işığım)
8. The Notebook (Not Defteri)
9. Before Sunrise (Gün Doğmadan)
10. Eternal Sunshine of Spotless Mind (Sil Baştan)
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Casablanca (Kazablanka)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın