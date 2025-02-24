Müge Anlı'daki Evlendirilmek İstenen Çocuktan Dizi Karakterleri Akımına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'daki Evlendirilmek İstenen Çocuktan Dizi Karakterleri Akımına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
24 Şubat Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Güney Kore yapımı “King The Land”dan uyarlanacak Çift Kişilik Oda dizisi için hazırlıklara başlandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ulaş Tuna Astepe başrol için prensipte anlaştı.
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2. Star TV için planlanan Halef'i Show TV'nin almasıyla birlikte OGM anlaşmadan çekilmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin başrolü için anlaşılan Akın Akınözü de projeden çekildi.
3. Serpil karakteri Suna'nın hikayesini tamamlamak için Yalı Çapkını'na geri dönüyor.
4. Dizilerdeki olaylar gerçek hayatta yaşansaydı, karakterler gerçekten hayatta kalabilirler miydi? Ölmeyen karakterler ise bu şekilde uzun sağlıklı bir yaşam sürebilir miydi?
5. Esra Erol'da programında Onur'un Zeliha'yı pokemona benzetmesi izleyenleri şaşkına çevirdi.
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6. Selen Görgüzel sette taciz ve mobbing yaşayıp yaşamadığı yönündeki açıklamaları dikkat çekti.
7. Müge Anlı'da bir babanın 10 yaşındaki kızını 18 yaşındaki yeğeniyle evlenmek üzere kaçırdığı iddiası herkesi şoke etti.
8. 'Dizi Karakterleri ve Okudukları Kitaplar' akımı X'te viral oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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