İlişkilerinde Kalbin mi Yoksa Mantığın mı Daha Baskın?
İlişkilerinde Kalbin mi Yoksa Mantığın mı Daha Baskın?
Aşk ve ilişkilerde her zaman bir yol ayrımı vardır. Kalbinin sesini dinleyip duygularının peşinden mi gitmelisin, yoksa mantığına kulak verip daha rasyonel mi davranmalısın? Bu test, senin hangi tarafa daha yakın olduğunu ortaya çıkaracak! Hadi başlayalım!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Birine aşık olduğunu fark ettiğinde nasıl tepki verirsin?
3. Partnerinin gelecekle ilgili hayalleri sana uymuyorsa ne yaparsın?
4. Bir tartışmada haklı olduğunu düşündüğünde nasıl davranırsın?
5. Birine karşı güçlü hisler besliyorsun ama o kişi senin için doğru değil, ne yaparsın?
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6. Ailene, partnerini anlatırken nelere odaklanırsın?
7. İlişki yaşarken kendini bir şeylere feda ettiğini hisseder misin?
8. Son olarak ayrılık sonrası kendini nasıl toparlarsın?
Kalbin baskın!
Dengede kalmayı başarıyorsun!
Mantığın baskın!
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Mantığın baskın! Sen ilişkilerinde oldukça rasyonel bir yaklaşım sergiliyorsun. Kalbinin sesini tamamen susturmasan da mantığın genellikle ipleri elinde tut... Devamını Gör
Dengede kalmayı başarıyorsun!
Kalbinin sesini susturamasanda mantığın ipleri elinde tutuyor 👍👍👍