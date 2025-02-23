İlişkilerinde Kalbin mi Yoksa Mantığın mı Daha Baskın?

Sen duyguların ve mantığın arasında kusursuz bir denge kurmuş birisin. İlişkilerinde hem duygularına hem de mantığına kulak veriyorsun. Bu durum seni hem sağlıklı hem de tutkulu bir partner yapıyor. Sevgini göstermekten çekinmiyorsun ama kendi sınırlarını da korumayı başarıyorsun. Hayatın her alanında bu dengeyi sürdürerek ilerlemek, senin en büyük yeteneğin.