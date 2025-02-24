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Sosyal Medyanın Fark Etmesek de İlişkimize Zarar Veren 10 Yanı

etiket Sosyal Medyanın Fark Etmesek de İlişkimize Zarar Veren 10 Yanı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 22:01

Hepimiz sosyal medyada ilişkiler hakkında birçok şey görüyoruz ve bu gördüklerimiz bizi fazlasıyla etkiliyor. Gördüğümüz şeyler sonrasında “Ben neden bunlara sahip değilim? Neden benim ilişkim de böyle aşk dolu değil?” gibi düşüncelere kapılıyoruz. Umarız bu içerik bir şeyleri daha net görmeni sağlar!

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1. Her aya özel alınan çiçekler…

Son yıllarda Kasım’da Kasımpatı, Aralık’ta kokina gibi her aya özel bir çiçek çıkarıldı. İnsan bunları görünce çiçek sevmiyor olsa bile “E hani nerede benim çiçeğim?” diye triplere giriyor. Aslında çiçek de hediye de insanın içinden geldiğinde alması gereken bir şey. Böyle sipariş usulü olunca pek de anlamı kalmıyor.

2. Aniden gelen yurt dışı tatil sürprizleri…

Sürpriz hediye olarak yurt dışına giden sevgilileri görüyoruz. Dünyayı birlikte gezmek için veya sadece “içimden geldi” hediyesi olarak yapılan bu yurt dışı tatillerine imreniyoruz. Çünkü insan ister istemez kendisini de o tatilde görmek istiyor. Kim sevdiğiyle birlikte hiç bilmediği bir ülkede kaybolmak istemez ki?

3. 7/24 kurulan iletişim…

Yetişkinlerin dünyasında iş hayatı, şehir stresi, trafik yoğunluğu, maddi kaygılar derken birçok farklı değişken bulunuyor. Bu yüzden de insan 7/24 iletişim kurma havasında olamayabiliyor. Ayrıca hayatın yoğunluğu da bunu yapmayı engelliyor. Ama insan 7/24 iletişimde olan çiftleri görünce “Neden sevgilim benimle daha fazla konuşmak istemiyor?” diye düşünüyor.

4. Yaptırılan sevgili dövmeleri…

4. Yaptırılan sevgili dövmeleri…

Sevgilisinin gözünü, vücudundaki yara izini veya doğum tarihini dövme olarak vücuduna kazıyanlar bizi hale etkilemeyi başarıyorlar. Bunların yapıldığı bir ilişki gördüğümüzde hepimiz hep bir ağızdan “Ne şanslı insanlar var” diyoruz. Peki birinin sizinle alakalı dövme yaptırması o ilişkinin sağlıklı veya sonsuz olduğunu mu gösterir? Bunu bir düşünmek lazım.

5. Ayrılsa da ayrı kalamayan aşıklar…

Belki de sosyal medyanın ilişkiler konusunda yarattığı en büyük yanılgı ayrılığı kabullenemeyen çiftlerdir. Eğer bir ayrılık durumu varsa iki taraf da buna saygı göstermeli ve hayatına devam etmeli. Aksi takdirde ilişki ayrıl-barış döngüsüne girer. Sosyal medyada ayrılan çiftlerin birbirlerine yazdıklarını, barıştıklarını görüp bunun her ilişkide olabileceğine inanıyoruz. Ama öyle bir şey tabii ki mümkün değil.

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6. Her anı paylaşma zorunluluğu…

Bazı çiftlerin fotoğraflarını görüyoruz ve aşk doluyoruz. Bizim aşka inanmamızı sağladıkları için devamlı olarak onları takip ediyor, attıkları her fotoğraf veya videoyla heyecanlanıyoruz. Onları gördükçe “Hadi biz de bir şeyler çekelim!” diye partnerimize gidiyoruz. Partnerimiz fotoğraf çekilmeyi sevmeyen biriyse de kavga kaçınılmaz oluyor.

7. Beraber gidilen sayısız etkinlik…

İnsan ilişkideyken bol bol date’e çıkmak, birlikte sınırsızca vakit geçirmek istiyor. Bu sosyal medyadan önce de böyleydi. Ama sosyal medyayla birlikte çiftlerin gittikleri çeşit çeşit etkinliklerin hepsini görüyoruz. E insan doğal olarak “Onlar birlikte bu kadar vakit geçirirken biz niye geçirmiyoruz?” diye düşünürken buluyor kendisini.

8. Asla sonu gelmeyen hediyeler…

Sosyal medyada belki de ilişkiler hakkında gördüğümüz en tehlikeli şey asla sonu gelmeyen bir hediye akışının olması. İnsanlar maddi durumları yettiğince birbirlerine hediye alabilirler ama bu artık sosyal medyada bir yarışa dönmüş durumda. Hediye alma yarışında herkes el yükseltmeye çalışıyor.

9. “Biz hiç sevilmemişiz” perileri…

Romantik videoların olduğu TikTok’larda bu yorumu mutlaka görüyoruz. İnsanlar güzel sevilen birini gördüklerinde hemen “Ya beni hiç kimse böyle sevmedi bu zamana kadar!” diye kendisini üzüyor. Herkesin yaşadığı ilişki bu kadar farklıyken sevme şekillerinin benzer olmasını beklemek biraz garip değil mi?

10. Dans akımları…

Çiftlerin birlikte aşırı tatlı şekilde dans ettikleri videoları izlemek bizi çok etkiliyor, itiraf edelim. O tatlı ilişkinin hayalini kuruyor, bir gün bizim ilişkimizin de o peri masalı gibi ilişkiye dönüşmesini umuyoruz. Ama aslında o gördüğümüz dans videoları o ilişkinin yalnızca 15-20 saniyelik bir gösterimi niteliğinde.

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Radlands
Radlands
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