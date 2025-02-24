Sosyal Medyanın Fark Etmesek de İlişkimize Zarar Veren 10 Yanı
Sosyal Medyanın Fark Etmesek de İlişkimize Zarar Veren 10 Yanı
Hepimiz sosyal medyada ilişkiler hakkında birçok şey görüyoruz ve bu gördüklerimiz bizi fazlasıyla etkiliyor. Gördüğümüz şeyler sonrasında “Ben neden bunlara sahip değilim? Neden benim ilişkim de böyle aşk dolu değil?” gibi düşüncelere kapılıyoruz. Umarız bu içerik bir şeyleri daha net görmeni sağlar!
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1. Her aya özel alınan çiçekler…
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2. Aniden gelen yurt dışı tatil sürprizleri…
3. 7/24 kurulan iletişim…
4. Yaptırılan sevgili dövmeleri…
5. Ayrılsa da ayrı kalamayan aşıklar…
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6. Her anı paylaşma zorunluluğu…
7. Beraber gidilen sayısız etkinlik…
8. Asla sonu gelmeyen hediyeler…
9. “Biz hiç sevilmemişiz” perileri…
10. Dans akımları…
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