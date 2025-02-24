Sosyal Medyanın Fark Etmesek de İlişkimize Zarar Veren 10 Yanı

Son yıllarda Kasım’da Kasımpatı, Aralık’ta kokina gibi her aya özel bir çiçek çıkarıldı. İnsan bunları görünce çiçek sevmiyor olsa bile “E hani nerede benim çiçeğim?” diye triplere giriyor. Aslında çiçek de hediye de insanın içinden geldiğinde alması gereken bir şey. Böyle sipariş usulü olunca pek de anlamı kalmıyor.