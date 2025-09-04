onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bu Belirtiler Varsa Dikkat Edin: Vücudunuzda Susuz Kaldığınızı Gösteren 11 Belirti

etiket Bu Belirtiler Varsa Dikkat Edin: Vücudunuzda Susuz Kaldığınızı Gösteren 11 Belirti

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
04.09.2025 - 11:01

Su, bildiğiniz o sıradan içeceklerden değil aslında hayatın kendisi! Ama bazen iş, güç, koşturma derken su içmeyi günlük yapılacaklar listemizin en altına atıyoruz. Sonra bir bakıyoruz, vücut beni niye susuz bırakıyorsun diye minik ama sinir bozucu sinyaller göndermeye başlamış. Susuzluk sadece biraz susadım hissi olarak algılanmasın. Fark etmezseniz cildinizden ruh halinize kadar her şeyi etkileyen ciddi bir durum oluşturuyor. İşte size, vücudunuzun su alarmını çaldığını gösteren belirtiler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Dudaklarınız çöl gibi kuruyorsa...

1. Dudaklarınız çöl gibi kuruyorsa...

Dudaklarınızda minik çatlaklar, pul pul dökülmeler ve sürekli bir gerginlik hissi mi var? Bu, bana biraz nem gönder diyen ilk bölge genelde dudaklar olur. Çünkü dudak derisi çok ince ve su kaybına karşı oldukça savunmasız bir halde. Ne kadar lip balm sürerseniz sürün içeriden gelen su desteği olmadıkça o kuruluk ne yazık ki geçmez. Hele ki rüzgarlı havalarda bu durum iki kat artar. Dudaklarınız sağlıklı ve pürüzsüz kalsın istiyorsanız su içmeyi ihmal etmeyin. Dıştan bakım güzel ama içeriden destek olmadan tek başına yeterli değil!

2. Cildiniz mat ve solgun görünüyorsa...

Susuz kalmak, cildinizin en büyük düşmanlarından biri, öncelikle bunu söylememiz gerek. Normalde ışıl ışıl olan cildiniz birden sönükleşip mat bir hal aldıysa nem oranınız düşmüş demektir. Üzgünüz! Zira su, cildin esnekliğini ve dolgunluğunu korurken aynı zamanda eksildiğinde kırışıklıklar bile daha belirgin hale gelir. Ne kadar pahalı krem kullanırsanız kullanın eğer içeriden nem takviyesi yapmıyorsanız sonuç istediğiniz gibi olmaz. Hele makyaj yaparken fondötenin yüzünüze oturmadığını fark ediyorsanız, su eksikliğinden yüksek ölçüde şüphelenebilirsiniz. Birkaç gün düzenli su içmek bile farkı aynada net gösterecek!

3. Sürekli baş ağrısı yaşıyorsanız...

Vücudunuz susuz kaldığında beyniniz de bu durumdan nasibini kaçınılmaz olarak alır. Su eksikliği, beyne giden oksijen miktarını etkiler ve doğal olarak bu da baş ağrısına yol açar. Özellikle gün içinde yeterince su içmediğinizde o yavaş yavaş gelen zonklama hissi çok tanıdık olacaktır. Kahve veya çayla telafi etmeye çalışmak işe yaramaz, hatta bazen durumu kötüleştirir. Baş ağrılarınızın nedeni uyku eksikliği ve stres değilse, ilk şüpheliniz susuzluk olsun. Bir bardak su için, biraz bekleyin. Farkı hissedeceksiniz!

4. Gözleriniz kuruyorsa...

Gözlerinizin sulanması normal ama kuruyup batma hissi varsa işin içinde başka şeyler var! Gözyaşının büyük bir kısmı sudan oluşur, tam da bu yüzden susuzluk gözlerde yanma ve kaşıntıya neden olur. Özellikle lens kullananlar için bu durum daha da rahatsız edici hale gelecektir. Bilgisayar başında uzun süre oturuyorsanız ve gözleriniz sık sık kırmızıya dönüyorsa su tüketiminizi mutlaka ama mutlaka kontrol edin. Düzenli su içmek, göz sağlığınız için düşündüğünüzden daha önemli. Unutmayın ki ekran molaları sadece göz kaslarınız için değil bunun yanında nem dengesi için de oldukça gerekli.

5. Ağız kokusu arttıysa...

5. Ağız kokusu arttıysa...

Sabahları normalde biraz ağız kokusu olur, bu da tamamen doğal. Ama gün boyu geçmeyen kötü bir tat ve koku varsa su eksikliği ne yazık ki devrede olabilir. Su, tükürük üretimini destekler. Tükürük ise ağız içindeki bakterilerin çoğalmasını önler. Susuz kaldığınızda ağız kurur, bu da bakterilerin Çoğalmasına ve istenmeyen kokuya yol açar. Ne kadar diş fırçalarsanız fırçalayın su eksikliğini gidermeden kalıcı çözüm bulamazsınız. Ağız kokusunu önlemenin en kolay yolu, gün içine yayılmış düzenli su tüketimi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Konsantrasyon sorunları başladıysa...

Oturuyorsunuz, işinizi yapmanız lazım ama beyin bir dakika, ne yapıyorduk biz modunda takılıyor. Su eksikliği, beyin fonksiyonlarını doğrudan etkilediğinden odaklanma süresini fazlasıyla düşürür. Küçük bir susuzluk bile hafıza performansı için kabus gibi bir durum. Özellikle ofis ortamında saatlerce su içmeden çalışmak bu durumu tetikleyen şeylerden. Kahve ile kendime gelirim demek de her zaman çözüm olmaz.

7. Kas krampları arttıysa...

7. Kas krampları arttıysa...

Spor yaparken veya normal bir günde durduk yere bacağınız çekiliyor mu? Bunun sebebi elektrolit dengesizliği ve su eksikliği olması çok muhtemel.  Kaslarınızın düzgün çalışabilmesi için yeterli sıvıya ihtiyaç var. Susuz kaldığınızda kaslar sertleşir ve kramplar daha sık görülür. Özellikle sıcak havalarda terle kaybettiğiniz suyu yerine koymazsanız bu durum kaçınılmazdır.

8. İdrar renginiz koyulaştıysa...

Çok net bir susuzluk göstergesi! Normalde açık sarı olması gerekirken idrarınız koyu sarı hatta kehribar tonlarına döndüyse vücudunuz su istiyor demektir. Çünkü böbrekler atıkları yoğunlaştırarak suyu tutmaya çalışır. Bu durum uzun sürerse böbrek sağlığınızı da riske atabilirsiniz, aman dikkat! Sabah ilk idrar biraz koyu olabilir bunda bir sıkıntı yok ama gün içinde açılmıyorsa üstünde mutlaka durulmalı! Basit bir kontrol yetecektir. Su içtikten birkaç saat sonra rengin açılması gerekir.

9. Sürekli yorgun hissediyorsanız...

Hiçbir şey yapmamış olmanıza rağmen bitkin misiniz? Su eksikliği, kan dolaşımınızı büyük ölçüde yavaşlatır ve hücrelere yeterli oksijen taşınmamasına neden olur. Bu da enerjinizi dibe çeker haliyle. Kahve ya da enerji içecekleri anlık bir yükseliş sağlasa da su eksikliğini telafi etmez, edemez. Yorgunluk ve halsizlik şikayetleriniz kronikleştiyse mutlaka su tüketiminizi gözden geçirin. Bazen ihtiyacınız olan tek şey basitçe 1-2 bardak sudur.

10. Baş dönmesi yaşıyorsanız...

10. Baş dönmesi yaşıyorsanız...

Susuzluk, tansiyonunuzu etkileyerek baş dönmesine yol açar. Özellikle aniden ayağa kalktığınızda gözleriniz kararıyorsa vücudunuzun su dengesi bozulmuş demek olur. Bu durum sadece rahatsız edici değil aynı zamanda düşme riski açısından da tehlikeli. Spor yaparken veya sıcak havada uzun süre dışarıda kaldığınızda bu belirtiye daha sık rastlanır. Su takviyesi yaparak ve elektrolit dengesini korumalısınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Sık sık tatlı istiyorsanız...

Tatlı krizlerinizin tek suçlusu hormonlar değil, susuzluk da olabilir. Su eksikliği, karaciğerin glikojen depolarını kullanmasını zorlaştırdığından beyin, enerji ihtiyacını hızlı karşılamak için tatlıya yönelir. Yani aslında canınız çikolata çektiğinde belki de sadece susamışsınızdır. Önce bir bardak su için, sonra hala istiyorsanız tatlıya geçin. Emin olun, çoğu zaman su tatlı krizini çözmekte önemli bir rol oynar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın