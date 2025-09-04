Bu Belirtiler Varsa Dikkat Edin: Vücudunuzda Susuz Kaldığınızı Gösteren 11 Belirti

Gözlerinizin sulanması normal ama kuruyup batma hissi varsa işin içinde başka şeyler var! Gözyaşının büyük bir kısmı sudan oluşur, tam da bu yüzden susuzluk gözlerde yanma ve kaşıntıya neden olur. Özellikle lens kullananlar için bu durum daha da rahatsız edici hale gelecektir. Bilgisayar başında uzun süre oturuyorsanız ve gözleriniz sık sık kırmızıya dönüyorsa su tüketiminizi mutlaka ama mutlaka kontrol edin. Düzenli su içmek, göz sağlığınız için düşündüğünüzden daha önemli. Unutmayın ki ekran molaları sadece göz kaslarınız için değil bunun yanında nem dengesi için de oldukça gerekli.