Bu Avrupa ve Asya Ülkeleri Karşılaştırmasında Ekonomisi Büyük Olanı Tahmin Edebilecek misin?

Dolar, euro, TL, yen, rupi… Dünya ekonomisi öyle hızlı değişiyor ki takip etmek bazen borsa ekranına bakan kediler gibi hissettiriyor.

Ama senin için harika bir test hazırladık! Bakalım dünya ekonomilerindeki güç dengelerini ne kadar iyi biliyorsun?

Bir yanda Avrupa'nın düzenli, sanayi devi ülkeleri; diğer yanda Asya'nın yükselen, kalabalık ve üretim makinesi haline gelmiş devleri var!

Her soruda iki ülke göreceksin. Sence hangisinin ekonomisi (GSYH’si) daha büyük?

Ama dikkat! Kimi ülkeler az nüfusla büyük üretim yapıyor, kimileri dev gibi ama kişi başına düşen gelir düşük…

Hem eğlen, hem de öğren. O zaman hazırsan başlayalım!