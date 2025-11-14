onedio
Bu Avrupa ve Asya Ülkeleri Karşılaştırmasında Ekonomisi Büyük Olanı Tahmin Edebilecek misin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
14.11.2025 - 17:01

Dolar, euro, TL, yen, rupi… Dünya ekonomisi öyle hızlı değişiyor ki takip etmek bazen borsa ekranına bakan kediler gibi hissettiriyor. 

Ama senin için harika bir test hazırladık! Bakalım dünya ekonomilerindeki güç dengelerini ne kadar iyi biliyorsun?

Bir yanda Avrupa'nın düzenli, sanayi devi ülkeleri; diğer yanda Asya'nın yükselen, kalabalık ve üretim makinesi haline gelmiş devleri var!

Her soruda iki ülke göreceksin. Sence hangisinin ekonomisi (GSYH’si) daha büyük?

Ama dikkat! Kimi ülkeler az nüfusla büyük üretim yapıyor, kimileri dev gibi ama kişi başına düşen gelir düşük…

Hem eğlen, hem de öğren. O zaman hazırsan başlayalım!

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Direkt olarak konuya dalalım. Hangisinin ekonomisi daha büyük: İspanya mı yoksa Güney Kore mi?

4. Hangisinin ekonomisi daha büyüktür?

5. Peki bunlardan hangisi daha büyük ekonomiye sahip: Hollanda mı Suudi Arabistan mı?

6. Bunlardan hangisinin ekonomisi daha büyüktür?

7. Peki hangisinin Gayri Safi Yurt içi Hasıla’sı (GSYH) daha yüksektir?

8. Hangisinin GSYH’si daha yüksek?

9. Hangisi daha büyük ekonomiye sahiptir?

10. Hangisinin ekonomisi daha büyük: Endonezya mı İtalya mı?

11. Son olarak hangisi daha büyük ekonomiye sahiptir?

Sen dünyayı rakamlardan değil, hikayelerden okuyan gerçek bir ekonomik bilgesin!

Senin ekonomi anlayışın sadece kim daha zenginle sınırlı değil. Her ülkenin ekonomik gelişimini bir hikâye gibi görebiliyorsun. Bir ülkenin büyümesini sadece ihracatla değil, kültür, inovasyon ve insan gücüyle yorumluyorsun. Ekonomiyi kuru rakamlardan ibaret görmeyip, onun sosyal yönünü de kavrıyorsun. Muhtemelen sen haberleri borsa düştü diye değil, küresel trend neye evriliyor diye takip eden birisin. Senin vizyonun, sadece bilgiye değil; gözleme, analize ve meraka dayanıyor. Kısacası: Ekonomiyi anlamak senin için bir görev değil, bir tutku.

Sen dünyanın ekonomik dengesini hisseden, sezgileriyle aklı arasında mükemmel bir denge kurabilen birisin.

Sen ne tamamen ezberci bir ekonomist ne de tamamen sezgisel bir tahmincisin; sen denge insanısın. Rakamları yorumlayabiliyor, ama sadece onlara körü körüne inanmıyorsun. Bu seni hem mantıklı hem de içgüdüsel kılıyor, yani gerçek dünyaya en uygun düşünce tarzına sahipsin. Bazı sorularda doğru bilginle ilerledin, bazılarında ise iç sesini dinledin. Bu seni veriyle duyguyu harmanlayan zihinlerden biri yapıyor. Biraz daha okumayla, ekonomi senin ikinci dilin olabilir.

Sen ekonomiyi tam çözemedin belki ama her yeni bilgiyle biraz daha meraklanan kaşif ruhlu birisin.

Rakamlar seni korkutmuyor, sadece bazen nereden başlasam hissi yaratıyor. Ama senin farkın, öğrenme isteğinde. Bu testte hem eğlendin hem de vay be, bu ülke o kadar mı büyükmüş? dedin işte tam da bu noktada bilgi gerçekten yerleşir. Ekonomiyle ilgilenmek sadece parayı değil, dünyayı anlamaktır. Sen bu dünyaya yavaş yavaş ısınıyorsun ve her yeni bilgi seni biraz daha güçlendiriyor. İleride ekonomi sıkıcı diyenlere, bence o senin onu anlamadığın içindir diyeceksin.

Sen ekonomiyi değil, hayatı hislerle yorumlayan; tahminlerini kalbiyle yapan içgüdüsel bir tahmin ustasısın.

Sen sayılardan çok, enerjiyi hissediyorsun. Bir ülkenin ismini duyduğunda bu güçlüdür diyorsan, genelde yanılmıyorsun çünkü sezgilerin kuvvetli. Belki ekonomi terimleri seni sıkıyor ama gözlemlerine güveniyorsun ve bu da seni oldukça isabetli biri yapıyor. Senin gibi insanlar ekonomiyi para olarak değil, insan hikayesi olarak görür. Ve dürüst olalım: Bazen en iyi analiz, içgüdüyle yapılan analizdir. Senin tahminlerin, verilerden değil deneyimlerinden besleniyor. Bu da seni verilerle konuşan değil, dünyayı hissederek anlayan biri yapıyor.

