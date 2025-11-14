Bu Avrupa ve Asya Ülkeleri Karşılaştırmasında Ekonomisi Büyük Olanı Tahmin Edebilecek misin?
Dolar, euro, TL, yen, rupi… Dünya ekonomisi öyle hızlı değişiyor ki takip etmek bazen borsa ekranına bakan kediler gibi hissettiriyor.
Ama senin için harika bir test hazırladık! Bakalım dünya ekonomilerindeki güç dengelerini ne kadar iyi biliyorsun?
Bir yanda Avrupa'nın düzenli, sanayi devi ülkeleri; diğer yanda Asya'nın yükselen, kalabalık ve üretim makinesi haline gelmiş devleri var!
Her soruda iki ülke göreceksin. Sence hangisinin ekonomisi (GSYH’si) daha büyük?
Ama dikkat! Kimi ülkeler az nüfusla büyük üretim yapıyor, kimileri dev gibi ama kişi başına düşen gelir düşük…
Hem eğlen, hem de öğren. O zaman hazırsan başlayalım!
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Direkt olarak konuya dalalım. Hangisinin ekonomisi daha büyük: İspanya mı yoksa Güney Kore mi?
4. Hangisinin ekonomisi daha büyüktür?
5. Peki bunlardan hangisi daha büyük ekonomiye sahip: Hollanda mı Suudi Arabistan mı?
6. Bunlardan hangisinin ekonomisi daha büyüktür?
7. Peki hangisinin Gayri Safi Yurt içi Hasıla’sı (GSYH) daha yüksektir?
8. Hangisinin GSYH’si daha yüksek?
9. Hangisi daha büyük ekonomiye sahiptir?
10. Hangisinin ekonomisi daha büyük: Endonezya mı İtalya mı?
11. Son olarak hangisi daha büyük ekonomiye sahiptir?
Sen dünyayı rakamlardan değil, hikayelerden okuyan gerçek bir ekonomik bilgesin!
Sen dünyanın ekonomik dengesini hisseden, sezgileriyle aklı arasında mükemmel bir denge kurabilen birisin.
Sen ekonomiyi tam çözemedin belki ama her yeni bilgiyle biraz daha meraklanan kaşif ruhlu birisin.
Sen ekonomiyi değil, hayatı hislerle yorumlayan; tahminlerini kalbiyle yapan içgüdüsel bir tahmin ustasısın.
