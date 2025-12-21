onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Brezilya'dan Sonra En Çok Kahve Üretiminin Yapıldığı Ülke Hangisidir?

Brezilya'dan Sonra En Çok Kahve Üretiminin Yapıldığı Ülke Hangisidir?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.12.2025 - 22:18

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez yarışmacı 200 bin TL'lik soruyu açtırdı. Yarışmacıya güncel bilgiler alanından bir soru soruldu ve 'Brezilya'dan Sonra En Çok Kahve Üretiminin Yapıldığı Ülke Hangisidir?' sorusu yöneltildi.

İşte 200 bin TL değerindeki bu sorunun cevabı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Brezilya'dan Sonra En Çok Kahve Üretiminin Yapıldığı Ülke Hangisidir?

Brezilya'dan Sonra En Çok Kahve Üretiminin Yapıldığı Ülke Hangisidir?

A: Vietnam

B: Endonezya

C: Kanada

D: Kolombiya

Doğru Cevap: A, Vietnam.

Vietnam, kahve üretiminde dünyada Brezilya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın