Black Friday 2025 Ne Zaman? Kara Cuma'da Yılın En Büyük İndirimleri Hangi Sitelerde Geçerli Olacak?

Kasım ayı ile birlikte milyonlarca kişinin odak noktası: Black Friday indirimleri haline geldi! Her yıl olduğu gibi bu yıl da alışveriş tutkunları, elektronik eşyadan giyime, kozmetikten mobilyaya yüzlerce kategoride indirimlerle alışveriş yapmayı bekliyor.

2025 Black Friday Ne Zaman Başlayacak?

Black Friday, yani ülkemizde 'Kara Cuma' olarak da anılan indirim günü, her yıl ABD’de Şükran Günü’nden sonraki ilk Cuma günü kutlanıyor.

2025 yılında ise bu tarih 28 Kasım Cuma gününe denk geliyor.

Yani 2025 Kara Cuma indirimleri 28 Kasım 2025 Cuma günü itibarıyla başlayacak.