Black Friday 2025 Ne Zaman? Kara Cuma'da Yılın En Büyük İndirimleri Hangi Sitelerde Geçerli Olacak?

Black Friday 2025 Ne Zaman? Kara Cuma'da Yılın En Büyük İndirimleri Hangi Sitelerde Geçerli Olacak?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.11.2025 - 12:15

Yılın o zamanı geldi! Sıkı durun, Black Friday fırsatları ve indirimleri için geri sayım başladı. Dünyaca ünlü markaların yüzde 20'den 70'e varan indirimleriyle alışveriş çılgınlığına hazırlanıyoruz. 2025 yılı Black Friday (Kara Cuma) heyecanı, neredeyse tüm hafta boyunca alışveriş severlerin yüzünü güldürecek kampanyalarla renklenecek. 

Peki Black Friday 2025 ne zaman? Kara Cuma indirimleri ne kadar sürecek ve hangi markalar katılacak?

İşte detaylar...

Kara Cuma İndirimleri Ne Zaman Başlıyor?

Kara Cuma İndirimleri Ne Zaman Başlıyor?

Kasım ayı ile birlikte milyonlarca kişinin odak noktası: Black Friday indirimleri haline geldi! Her yıl olduğu gibi bu yıl da alışveriş tutkunları, elektronik eşyadan giyime, kozmetikten mobilyaya yüzlerce kategoride indirimlerle alışveriş yapmayı bekliyor.

2025 Black Friday Ne Zaman Başlayacak?

Black Friday, yani ülkemizde 'Kara Cuma' olarak da anılan indirim günü, her yıl ABD’de Şükran Günü’nden sonraki ilk Cuma günü kutlanıyor.

2025 yılında ise bu tarih 28 Kasım Cuma gününe denk geliyor.

Yani 2025 Kara Cuma indirimleri 28 Kasım 2025 Cuma günü itibarıyla başlayacak.

Black Friday 2025 İndirimleri Ne Kadar Sürecek?

Black Friday 2025 İndirimleri Ne Kadar Sürecek?

Black Friday, aslında klasik olarak 24 saat sürer. Ancak son yıllarda e-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte, markalar; artık bu özel günü tek güne sığdırmıyor. Ülkemizde de yaygınlaşan, Black Friday coşkusu; “Efsane Kasım”, “Muhteşem Cuma”, “Süper Hafta” gibi kampanyalarla neredeyse haftaya yayılıyor. Bazı e-ticaret devleri ise Kara Cuma öncesinde de harekete geçiyor ve ortaya herkes için heyecan verici hale gelen; “Black Week” ya da “Cyber Week” indirimleri de çıkıyor.

2025 yılında markaların büyük bölümü, 28 Kasım Cuma gününden başlayarak 1 Aralık Pazartesi’ye kadar, yani Cyber Monday’e kadar, müşterilene özel fırsatlar sunmayı planlıyor. Görünen o ki bu yıl Black Friday, 3 ila 7 gün sürecek gibi görünüyor.

Black Friday 2025'te Hangi Sitelerde İndirim Olacak?

Black Friday 2025’te Hangi Sitelerde İndirim Olacak?

2025 Kara Cuma döneminde, ülkemizdeki birçok popüler marka ve e-ticaret sitesi de kampanyaları ile göz kamaştıracak gibi duruyor. 

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Trendyol, Hepsiburada, N11, Amazon, Teknosa, MediaMarkt, Boyner, Zara, LC Waikiki, Migros, Watsons gibi markaların özel kampanyalar başlatması bekleniyor. İndirim heyecanının beklendiği markalar arasında; Sephora, H&M, Yves Rocher, Bershka, Puma, Adidas, Pandora ve çok daha fazlası da yer alıyor. 

Sıkı durun ünlü markalardan yüzde 20 ila 70 arasında indirimler bekleniyor! 

Black Friday Nedir? Neden "Kara Cuma" Deniyor?

Black Friday Nedir? Neden “Kara Cuma” Deniyor?

Black Friday, 1930’lu yıllardan beri Amerika'da Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir.

Bu indirim ve dolayısıyla çılgınca alışveriş gününün “Kara Cuma” olarak anılmasının sebebi ise geçmişte mağazalarda yaşanan büyük kalabalık ve izdihamlarla ilişkili. 

Kredi kartı kampanyaları, hızlı teslimat avantajları, özel hediye çekleri ve büyük indirimler ile tüketimin sınırlarının zorlandığı bugün, zaman içerisinde küresel bir indirim festivali haline geldi.

Black Friday 2025'te Alışveriş Tüyoları

Black Friday 2025’te Alışveriş Tüyoları

İndirimler her yerde... Peki, sahiden hangisi avantajlı? Black Friday'de fırsatlar kadar tuzaklar da çoğalıyor. Bu yüzden alışverişlerinizde dikkat etmeniz gereken birkaç kural var: 

  • İndirim öncesi fiyatları kontrol edin! Böylece, Black Friday başladığında gerçek indirim oranlarını görebilirsiniz. 

  • Güvenlik için sanal kart kullan. Avantaj sağlamak ve indirimleri kapmak kadar güvenli alışveriş de odak noktanız olsun. Güveni sitelerden alışveriş yapın ama bunu yaparken sanal kart tercih edin ve limitini düşük tutun.

  • Mobil uygulamaları indirin. Pek çok markanın indirimleri ilk olarak mobil kullanıcılarına duyurduğunu unutmayın.

  • Kargo ücretine dikkat edin. 'Ücretsiz kargo' kampanyaları çoğu zaman ek avantaj sağlar, gözünüzü dört açın.

  • Cyber Monday’i unutmayın! Mesela, 1 Aralık’ta teknoloji ürünlerinde ayrı fırsatlar söz konusu olabilir dikkatli olun. 

Peki Black Friday Dönümünde Kim Ne Kadar İndirim Yapıyor? 

  • Elektronik ürünlerde %70’e varan indirimler,

  • Moda ve kozmetikte 1 alana 1 bedava kampanyaları,

  • Ev & yaşam kategorisinde stok eritme fırsatları kullanıcıların radarında olacak.

  • Üyelere özel erken erişim avantajları ile pek çok markanın yüzde 20 ila 80 arasında indirimler yapması da mümkün! 

Eğer yılın son alışverişini avantajlı hale getirmek istiyorsanız hemen Black Friday için takviminizi boşaltın!

