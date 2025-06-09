Bize Ondan Bahset, Partnerine Alman Gereken Hediyeyi Söyleyelim!
Sevdiğimiz insanları mutlu etmek kolay. Anlamlı bir hediye alarak partnerimizi mutlu edebiliriz. Ama itiraf edelim! Hediye seçmek hiç kolay değil... Her insanın ruhu, ihtiyaçları ve hayalleri farklıdır. Kimileri çok duygusal iken kimileri işlevsel olan şeylere yönelir.
Bu test ile birlikte partnerinizin karakterine ve sizin ona olan yaklaşımınıza bakacağız. Partnerinize en çok dokunacak hediyeyi birlikte bulabiliriz!
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1. İlk olarak, bize cinsiyetini söyler misin?
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2. Hadi bize partnerini anlatmaya başla! Partnerin hafta sonunu nasıl geçirir?
3. Partnerini en çok heyecanlandıran şey nedir?
4. Partnerine bir bak bakalım, nasıl bir tarzı var?
5. Peki, işin içine biraz seni katalım. Birlikte en sık yaptığınız şey nedir?
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6. Partnerin ona hediye alırken senin nasıl hissetmeni ister?
7. Peki, hediyenin el ile tutulur bir şey olmasını mı istersin?
8. Son olarak! Partnerinin genelde hangi tür müzikler dinlediğini söyler misin?
El yapımı, duygu yüklü bir hediye!
Heyecanı doruklarda hissedebileceğiniz bir hediye!
Hem şık hem de modern bir teknolojik hediye!
Yaratıcı ve şaşırtıcı bir hediye!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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