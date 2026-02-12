Bize Kendinden Bahset, Müzik Zevkini Tahmin Edelim!
Herkesin müzik zevki biraz karakteriyle, biraz ruh hâliyle, biraz da yaşadıklarıyla şekilleniyor. Bize kendinden bahset, günlük hayattaki küçük tercihlerini söyle; biz de müzik zevkini tahmin edelim. 🎧
1. Boş bir akşamında kendini en çok hangi hâlde bulursun?
2. Bir şarkının seni yakalaması için en önemli şey nedir?
3. Uzun bir yolculukta çalma listende daha çok hangileri var?
4. Müzik senin için daha çok ne işe yarar?
5. Bir şarkıyı kaç kez dinlersen sıkılırsın?
6. Feridun Düzağaç'ın en çok hangi şarkısını seviyorsun?
7. Bir şarkı bittiğinde sende ne kalmasını istersin?
Türkçe alternatif / söz odaklı dinleyicisin.
Pop & zamansız hitler senin alanın.
Enerjik / hareketli türler senin tarzın.
Duygusal / alternatif dinleyicisin.
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
