Bize Kendinden Bahset, Müzik Zevkini Tahmin Edelim!

12.02.2026 - 19:16

Herkesin müzik zevki biraz karakteriyle, biraz ruh hâliyle, biraz da yaşadıklarıyla şekilleniyor. Bize kendinden bahset, günlük hayattaki küçük tercihlerini söyle; biz de müzik zevkini tahmin edelim. 🎧

1. Boş bir akşamında kendini en çok hangi hâlde bulursun?

2. Bir şarkının seni yakalaması için en önemli şey nedir?

3. Uzun bir yolculukta çalma listende daha çok hangileri var?

4. Müzik senin için daha çok ne işe yarar?

5. Bir şarkıyı kaç kez dinlersen sıkılırsın?

6. Feridun Düzağaç'ın en çok hangi şarkısını seviyorsun?

7. Bir şarkı bittiğinde sende ne kalmasını istersin?

Türkçe alternatif / söz odaklı dinleyicisin.

Sen müziği gerçekten dinleyenlerdensin. Sözler senin için önemli; bir şarkıyı sevmen için hayatına bir yerden dokunması gerekiyor. Müzik senin için arka plan değil; düşünürken, yürürken, yalnız kaldığında eşlik eden bir yol arkadaşı. Seçtiğin şarkılar genellikle seni anlatıyor ama bunu herkesin anlayacağı şekilde değil, biraz gizli bir dille yapıyor.

Pop & zamansız hitler senin alanın.

Sen müzikte tanıdıklığı ve akıcılığı seviyorsun. Eşlik edebildiğin, melodisiyle seni yormayan ama ruh hâlini yükselten şarkılar sana daha yakın. Pop senin için yüzeysel değil; aksine günlük hayatın temposuna uyum sağlayan bir denge unsuru. Hem eski hem yeni hitleri aynı listede dinleyebilirsin. Müzik senin için keyifli bir eşlikçi; hayatı biraz daha hafif ve akıcı kılıyor.

Enerjik / hareketli türler senin tarzın.

Sen müziği hissetmekten çok yaşamak istiyorsun. Ritmi yüksek, temposu güçlü şarkılar sana iyi geliyor. Enerjin düştüğünde müzikle toparlanan, bulunduğu ortamın havasını değiştirebilen bir yapın var. Elektronik, pop-dance ya da hareketli alternatif parçalar senin listelerinde sıkça yer alıyor. Müzik senin için motivasyon, hareket ve canlılık demek.

Duygusal / alternatif dinleyicisin.

Sen müzikte atmosferi ve hissi arıyorsun. Şarkılar senin için bir duygu alanı; bazen bir kelime, bazen bir melodi gününün tonunu belirleyebiliyor. Alternatif, slow ya da melankolik parçalar sana daha yakın. Müzik dinlerken iç dünyana dönmekten çekinmiyorsun. Seçtiğin şarkılar çoğu zaman ruh hâlini dışarıdan söyleyemediklerini anlatıyor.

Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
