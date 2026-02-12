Bize Kendinden Bahset, Müzik Zevkini Tahmin Edelim!

Sen müziği gerçekten dinleyenlerdensin. Sözler senin için önemli; bir şarkıyı sevmen için hayatına bir yerden dokunması gerekiyor. Müzik senin için arka plan değil; düşünürken, yürürken, yalnız kaldığında eşlik eden bir yol arkadaşı. Seçtiğin şarkılar genellikle seni anlatıyor ama bunu herkesin anlayacağı şekilde değil, biraz gizli bir dille yapıyor.