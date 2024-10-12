Bize Fantezilerini Söyle Neye Zaafın Olduğunu Söyleyelim!
Bize Fantezilerini Söyle Neye Zaafın Olduğunu Söyleyelim!
İlişki fantezilerinin seni hangi zaafların olduğunu ortaya çıkaracağını biliyor muydun? Şimdi cevaplarını ver ve sonuçlara göz at! 👇
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim 👇
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2. Rahatlamak için hangi mekanı tercih edersin?
3. Günün hangi saati favorin?
4. Peki yatakta bir kostüm giymen gerekse hangilerini tercih ederdin?
5. İdeal romantik tatilin nasıl olmalı?
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