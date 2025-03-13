Bize Evini Anlat, En Baskın Özelliğini Söyleyelim!

Senin en baskın özelliğin, minimalist ve modern bir yapıya sahip olman! Senin için sadelik ve fonksiyonellik çok önemli. Gereksiz eşyalarla dolu bir ortam yerine, ihtiyacın olan şeylere yer vermeyi tercih ediyorsun. Modern ve şık bir tarzın var, hayatında da netlik ve düzeni seviyorsun!