Bize Evini Anlat, Burcunu Tahmin Edelim!
Bize Evini Anlat, Burcunu Tahmin Edelim!
Evin kişiliğin hakkında çok şey söyler! Peki evinin stiline ve verdiğin cevaplara bakarak burcunu tahmin edebileceğimizi söylesek, ne derdin? Hadi, evinle ilgili sorulara yanıt ver, burcunu bulalım!
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1. Evde en sık kullandığın eşya nedir?
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2. Evinde en sevdiğin detay nedir?
3. Kitaplığın düzeni nasıl?
4. Evin için favori renk paletin nedir?
5. Peki, temizlik yapma sıklığın nasıl?
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