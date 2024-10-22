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Bize Evini Anlat, Burcunu Tahmin Edelim!

etiket Bize Evini Anlat, Burcunu Tahmin Edelim!

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 10:01

Evin kişiliğin hakkında çok şey söyler! Peki evinin stiline ve verdiğin cevaplara bakarak burcunu tahmin edebileceğimizi söylesek, ne derdin? Hadi, evinle ilgili sorulara yanıt ver, burcunu bulalım!

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1. Evde en sık kullandığın eşya nedir?

2. Evinde en sevdiğin detay nedir?

3. Kitaplığın düzeni nasıl?

4. Evin için favori renk paletin nedir?

5. Peki, temizlik yapma sıklığın nasıl?

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6. Ev dekorasyonunu seçerken senin için ne daha önemli?

7. Evde bir köşeni toparlaman gerekse hangisini seçersin?

8. Yatak odanı nasıl tarif edersin?

9. Mutfakta en çok neye dikkat edersin?

10. Misafirlerin gelmeden önce nasıl bir temizlik yaparsın?

Senin burcun Başak, Oğlak ya da Boğa!

Evin adeta dergilerden fırlamış gibi tertemiz ve düzenli! Her şey tam istediğin gibi yerli yerinde durur ve kontrol hep sendedir. Detaylara olan özeninle evin her köşesi düzenli ve şık. Senin burcun büyük ihtimalle Başak, Oğlak ya da Boğa. Disiplinli yapın evinde de kendini gösteriyor, her şey kusursuz!

Senin burcun Aslan, Yengeç ya da Balık!

Evin genel olarak düzenli ve küçük dağınıklıklar seni rahatsız etmiyor. Rahatlığı seviyorsun ama uyumu ve estetiği de önemsiyorsun. Evin sıcak ve keyifli bir alan. Senin burcun muhtemelen Aslan, Yengeç ya da Balık. Hem düzeni hem de lüksü seven biri olarak evin sana huzur veren bir alan.

Senin burcun Kova, Terazi ya da Yay!

Evin biraz dağınık olabilir ama bu senin yaratıcılığını besliyor. Renkler, desenler ve farklı stiller…  Özgürlüğüne düşkün ve yaratıcı yapın, evini sıcak ve keyifli bir alan yapıyor. Senin burcun büyük ihtimalle Kova, Yay ya da Terazi. Evin ruhunun bir yansıması; kurallar yok, sadece özgünlük var!

Senin burcun İkizler, Balık ya da Koç

Evin biraz karışık olabilir ama bu seni hiç rahatsız etmiyor. Rahatlık senin için ön planda, evinde özgür ve mutlusun. Misafirlerin de bu sıcak ortamda kendini rahat hisseder. Senin burcun muhtemelen İkizler, Koç ya da Balık. Enerjik yapın ve spontane yaşam tarzın evinde de kendini gösteriyor!

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