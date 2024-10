Bize Evini Anlat, Burcunu Tahmin Edelim!

Evin adeta dergilerden fırlamış gibi tertemiz ve düzenli! Her şey tam istediğin gibi yerli yerinde durur ve kontrol hep sendedir. Detaylara olan özeninle evin her köşesi düzenli ve şık. Senin burcun büyük ihtimalle Başak, Oğlak ya da Boğa. Disiplinli yapın evinde de kendini gösteriyor, her şey kusursuz!