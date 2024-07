Goulash, Macaristan’ın doyurucu ve baharatlı et yemeği! Et, sebze ve kırmızı biberle hazırlanan bu nefis güveç, başta kıymalı makarnaya benzese de et ağırlıklı olduğu için makarna kategorisine girmiyor... Olsun, biz her türlü beğendik bu yemeği!