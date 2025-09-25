Bizde "Hızır" Olarak da Bilinen Üçüncü Adam Sendromu Nedir?

Dağcılar, kutup kaşifleri ya da okyanusta kaybolan denizciler veya enkaz altında kalanlar... Çaresiz ve yalnız kaldıklarını düşündükleri anda birden yanlarında görünmez bir yoldaşın varlığını hissettiklerini anlatır. Bu “üçüncü adam” çoğu zaman kişiye moral verir, doğru yolu gösterir ya da yaşama tutunmasına yardımcı olur.

Psikolojik açıdan bakıldığında bu, aşırı stres, yorgunluk, açlık, susuzluk ya da oksijen yetersizliği gibi koşulların beyni olağan dışı algılar üretmeye zorlamasının bir sonucu kabul edilir. Yine de bu hissi deneyimleyenler, onu yalnızca bir hayal değil, adeta hayat kurtaran bir rehber olarak tanımlar.