Bizde "Hızır" Olarak da Bilinen Üçüncü Adam Sendromu Nedir?
Hayatta en çaresiz anlarımızda yanımızda hissettiğimiz görünmez yoldaş: Modern bilimde ‘Üçüncü Adam’, inançta Hızır. İkisi arasında bir paralellik var mı?
Bilim dünyasında “Third Man Syndrome” olarak adlandırılan "Üçüncü adam sendromu", genellikle hayatta kalma sınırında olan insanların deneyimlediği olağanüstü bir durumdur.
İslam kültüründe Hızır, darda kalanlara yetişen, yol gösteren ve koruyucu bir figür olarak bilinir.
Üçüncü Adam Sendromu ile Hızır inancı arasında aslında güçlü bir paralellik vardır.
