Biz Değil Bilim Söylüyor: Konsere Gitmek İyileştirici Etkiye Sahip!
Dinlediğimiz şarkıcıların stüdyo kayıtlarını dinlemekle konserde canlı canlı dinleyip performanslarını izlemek hiçbir zaman aynı olmuyor! Ama aslında bunun bilimsel bir yanı da var. Sanatçıların kendi benliklerini ortaya koydukları sahneleri izlemek ve dinlemek iyileştirici etkiye sahip. Peki bilim bu konuda ne diyor?
Stres seviyemiz resmen yere çakılıyor!
İyileştirici etki demişken: Feridun Düzağaç, 5 Şubat Perşembe günü İş Kuleleri Salonu'nda bizi iyileştirmek için sahne alıyor!
Konsere gitmek yalnızlıktan sıyrılıp "biz" düşüncesini aşılıyor.
Konsere gitmenin ömrü uzattığı da açıklandı. Şaka değil!
Hafızayı da güçlendiren bir etkiye sahip.
Konsere gitmenin doğal ağrı kesici olduğunu da söylüyor bilim insanları.
O zaman reçetenizi yazıyoruz: 5 Şubat Perşembe günü İş Kuleleri Salonu'nda bir doz Feridun Düzağaç konseri!
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
