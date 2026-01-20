onedio
Biz Değil Bilim Söylüyor: Konsere Gitmek İyileştirici Etkiye Sahip!

etiket Biz Değil Bilim Söylüyor: Konsere Gitmek İyileştirici Etkiye Sahip!

20.01.2026 - 12:47

Dinlediğimiz şarkıcıların stüdyo kayıtlarını dinlemekle konserde canlı canlı dinleyip performanslarını izlemek hiçbir zaman aynı olmuyor! Ama aslında bunun bilimsel bir yanı da var. Sanatçıların kendi benliklerini ortaya koydukları sahneleri izlemek ve dinlemek iyileştirici etkiye sahip. Peki bilim bu konuda ne diyor?

Stres seviyemiz resmen yere çakılıyor!

Yapılan bir araştırmaya göre canlı müzik dinlemek stres hormonu olarak bildiğimiz kortizol üretimini ciddi oranda düşürüyor. Kulaklığımızı takıp evde dinlemek elbette güzel oluyor ama o dev hoparlörlerden gelen titreşimi göğüs kafesinde hissetmek bambaşka bir biyolojik etki yaratıyor. Yani patronuna, eski sevgiline ya da hayata sinirlendiysen kendini bir konser alanına atman en doğal iyileşme yöntemlerinden biri!

İyileştirici etki demişken: Feridun Düzağaç, 5 Şubat Perşembe günü İş Kuleleri Salonu'nda bizi iyileştirmek için sahne alıyor!

Şarkılarına eşlik etmenin çok keyif verdiği Feridun Düzağaç, 5 Şubat Perşembe günü İş Kuleleri Salonu'nda dinleyicilerle buluşuyor. Konsere gitmenin iyileştirici bir etkiye sahip olduğu düşünüldüğünde, Düzağaç'ın konser takvimi yaralarımızı şimdiden sarmaya başladı!

Konsere gitmek yalnızlıktan sıyrılıp "biz" düşüncesini aşılıyor.

Konserlerin en büyüleyici yanı hiç tanımadığımız binlerce insanla aynı anda aynı duyguyu hissetmek. Psikologlar buna 'kolektif coşku' diyor. O kalabalığın içinde senkronize hareket etmek ve aynı nakaratı avazın çıktığı kadar bağırmak aslında beyinde oksitosin (sevgi ve bağlılık hormonu) salgılanmasını tetikliyor. Kendimizi bir topluluğun parçası hissettiğimizde modern çağın vebası olan yalnızlık hissi de buharlaşıp uçuyor. Puff! 💨

Konsere gitmenin ömrü uzattığı da açıklandı. Şaka değil!

Burası çok ilginç. O2 ve Goldsmiths Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü bir çalışma, düzenli olarak konsere gidenlerin gitmeyenlere göre %20 daha yüksek kendini iyi hissetme oranına sahip olduğunu ortaya koydu.

Hatta araştırmaya göre iki haftada bir sadece 20 dakika bile olsa canlı müzik deneyimi yaşamak ömrü 9 yıla kadar uzatabiliyormuş. Spor salonuna gitmek kadar etkili desek yalan olmaz!

Hafızayı da güçlendiren bir etkiye sahip.

Beynimiz müziği sever ama canlı performansı daha çok sever. Canlı müziğin o spontane yapısı, ışık şovları ve atmosferle birleşince beynin nöroplastisitesini (yenilenme yeteneğini) artırıyor. Özellikle geçmişte sevdiğin bir grubun konserine gittiğinde beyin o şarkıları ilk dinlediğin zamanlardaki anıları canlandırıyor ve hafıza merkezlerini tetikliyor. Yani aslında konserdeyken beynine jimnastik yaptırıyorsun.

Konsere gitmenin doğal ağrı kesici olduğunu da söylüyor bilim insanları.

Buna endorfin diyoruz. Yani vücudumuzun doğal morfinleri. Konser sırasında dans etmek, zıplamak ve o yüksek enerjili ortamda bulunmak endorfin salgılanmasını tavan yaptırıyor. Bu hormon sadece mutlu etmekle kalmıyor, aynı zamanda fiziksel ağrı eşiğini de yükseltiyor. Konserden çıktığında bacaklarının ne kadar yorulduğunu o an hissetmemenin sebebi tam olarak bu!

O zaman reçetenizi yazıyoruz: 5 Şubat Perşembe günü İş Kuleleri Salonu'nda bir doz Feridun Düzağaç konseri!

Yıllardır her şarkısında kendimizden bir parça bulduğumuz, 'Alev Alev' yanarken de 'Düşler Sokağı'nda yürürken de bize eşlik eden Feridun Düzağaç, İş Kuleleri Salonu'nun sahnesinde bizleri bekliyor. Yukarıda bahsettiğimiz o birlikte söyleme ve yalnız hissetmeme terapisini en derinden yaşayabileceğin bir akşam olacak!

