Biz Değil Bilim Söylüyor: Konsere Gitmek İyileştirici Etkiye Sahip!

Burası çok ilginç. O2 ve Goldsmiths Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü bir çalışma, düzenli olarak konsere gidenlerin gitmeyenlere göre %20 daha yüksek kendini iyi hissetme oranına sahip olduğunu ortaya koydu.

Hatta araştırmaya göre iki haftada bir sadece 20 dakika bile olsa canlı müzik deneyimi yaşamak ömrü 9 yıla kadar uzatabiliyormuş. Spor salonuna gitmek kadar etkili desek yalan olmaz!