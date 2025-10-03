onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Biten İlişkiye Özel Hazırlayacağınız Müzik Listeniz İçin 14 Şarkı Önerisi

etiket Biten İlişkiye Özel Hazırlayacağınız Müzik Listeniz İçin 14 Şarkı Önerisi

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
03.10.2025 - 23:49

Biten bir ilişkinin ardından yaşanan o duygusal iniş çıkışlara en iyi çözümlerden biri de tabii ki şarkılar! Bunun için duygularına eşlik edecek 14 şarkıyı bir araya getirdik. Eğer sen de içini dökmek istiyorsan kulaklıklarını tak, sesi biraz aç ve bu playlist'i baştan sonra bir dinle!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Adele - Someone Like You

2. Sezen Aksu - Kaybolan Yıllar

3. Amy Winehouse - Back to Black

4. Şebnem Ferah - Sil Baştan

5. Lana Del Rey - The Blackest Day

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sena Şener - Sevmemeliyiz

7. Sam Smith - I'm Not the Only One

8. Ayla Dikmen - Anlamazdın

9. Katy Perry - The One That Got Away

10. Mor ve Ötesi - Oyunbozan

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Billie Eilish - Happier Than Ever

12. Teoman ft. Şebnem Ferah - İki Yabancı

13. Taylor Swift - All Too Well

14. Dolu Kadehi Ters Tut ve Sedef Sebüktekin - Gitme

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın