Biten İlişkiye Özel Hazırlayacağınız Müzik Listeniz İçin 14 Şarkı Önerisi
Biten bir ilişkinin ardından yaşanan o duygusal iniş çıkışlara en iyi çözümlerden biri de tabii ki şarkılar! Bunun için duygularına eşlik edecek 14 şarkıyı bir araya getirdik. Eğer sen de içini dökmek istiyorsan kulaklıklarını tak, sesi biraz aç ve bu playlist'i baştan sonra bir dinle!
1. Adele - Someone Like You
2. Sezen Aksu - Kaybolan Yıllar
3. Amy Winehouse - Back to Black
4. Şebnem Ferah - Sil Baştan
5. Lana Del Rey - The Blackest Day
6. Sena Şener - Sevmemeliyiz
7. Sam Smith - I'm Not the Only One
8. Ayla Dikmen - Anlamazdın
9. Katy Perry - The One That Got Away
10. Mor ve Ötesi - Oyunbozan
11. Billie Eilish - Happier Than Ever
12. Teoman ft. Şebnem Ferah - İki Yabancı
13. Taylor Swift - All Too Well
14. Dolu Kadehi Ters Tut ve Sedef Sebüktekin - Gitme
