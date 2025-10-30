onedio
Haberler
Genel Kültür
Birleşmiş Milletler Gıda İsrafı Endeksi’ne Göre Kişi Başına Gıda İsrafı Kaç Kilogramdır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.10.2025 - 22:15

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı çevre ve sürdürülebilirlik temalı bir soruyla izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacıya “Birleşmiş Milletler 2024 Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre, dünyada 2022'de kişi başına evsel gıda israfı kaç kilogramdır?” sorusu yöneltildi. Bu soru, dünya genelinde gıda tüketimi ve israf oranlarına dair çarpıcı bir farkındalık yarattı.

Birleşmiş Milletler 2024 Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre, dünyada 2022'de kişi başına evsel gıda israfı kaç kilogramdır?

A- 9 kg

B- 29 kg

C- 49 kg

D- 79 kg

Cevap D, yani 79 kg.

