Birleşmiş Milletler Gıda İsrafı Endeksi’ne Göre Kişi Başına Gıda İsrafı Kaç Kilogramdır?
ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı çevre ve sürdürülebilirlik temalı bir soruyla izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacıya “Birleşmiş Milletler 2024 Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre, dünyada 2022'de kişi başına evsel gıda israfı kaç kilogramdır?” sorusu yöneltildi. Bu soru, dünya genelinde gıda tüketimi ve israf oranlarına dair çarpıcı bir farkındalık yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birleşmiş Milletler 2024 Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre, dünyada 2022'de kişi başına evsel gıda israfı kaç kilogramdır?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın