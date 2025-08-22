Birleşmiş Milletler, Gazze'de Resmi Kıtlık İlan Etti
Birleşmiş Milletler'in himayesindeki IPC, Gazze'de tarihte ilk defa resmi bir kıtlık durumu ilan etti. Bu durum, yarım milyondan fazla insanın ciddi bir açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Birleşmiş Milletler, insani yardımın hızla ulaştırılabilmesi için acil bir ateşkes talep ederken, konu hakkında uzmanlaşmış kişiler, herhangi bir gecikmenin ölüm oranlarını hızla yükselteceği konusunda uyarıyorlar. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise IPC’nin bulgularını reddederek 'Gazze'de kıtlık yok' açıklamasında bulundu.
Birleşmiş Milletler, Gazze'de ilk kez resmi kıtlık ilan edildiğini duyurdu.
