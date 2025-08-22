onedio
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Resmi Kıtlık İlan Etti

Birleşmiş Milletler, Gazze'de Resmi Kıtlık İlan Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.08.2025 - 13:13

Birleşmiş Milletler'in himayesindeki IPC, Gazze'de tarihte ilk defa resmi bir kıtlık durumu ilan etti. Bu durum, yarım milyondan fazla insanın ciddi bir açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Birleşmiş Milletler, insani yardımın hızla ulaştırılabilmesi için acil bir ateşkes talep ederken, konu hakkında uzmanlaşmış kişiler, herhangi bir gecikmenin ölüm oranlarını hızla yükselteceği konusunda uyarıyorlar. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise IPC’nin bulgularını reddederek 'Gazze'de kıtlık yok' açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler, Gazze'de ilk kez resmi kıtlık ilan edildiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler, Gazze'de ilk kez resmi kıtlık ilan edildiğini duyurdu.

BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşaması Sınıflandırması (IPC), Gazze Şehri’ni akut gıda güvensizliğinde en yüksek seviye olan 5. aşamaya yükseltti. Bu aşama, dünyada en ciddi gıda krizini simgeliyor.

Kuruluş, Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırılması için acil ateşkes çağrısında bulunarak, ateşkes ilan edilmediği takdirde açlık kaynaklı önlenebilir ölümlerin katlanarak artacağı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’de resmi olarak açlık ilan edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, yaşanan trajedinin “insan eliyle yaratılmış bir felaket” olduğunu belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, IPC’nin bulgularını reddederek 'Gazze'de kıtlık yok' açıklamasında bulundu.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
