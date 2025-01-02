Bir Twitter Kullanıcısından Dikkat Çeken Youtube Deneyi: Yanlış Bilgi Daha Çok İzleniyor!
Bir Twitter Kullanıcısından Dikkat Çeken Youtube Deneyi: Yanlış Bilgi Daha Çok İzleniyor!
Sosyal medyada algoritmaların işleyişi üzerine yaptığı bir deneyle dikkat çeken İnan Köse isimli Twitter (X) kullanıcısı deneyin sonuçlarını takipçileriyle paylaştı. Köse bu deneyle yanlış bilgi içeren içeriklerin doğru bilgi içerenlerden daha fazla ilgi gördüğünü ortaya koydu. İşte İnan Köse’nin tüm paylaşımı ve dikkat çeken detayları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
X kullanıcısı İnan Köse YouTube’un algoritmaları ve izleyici davranışları üzerine dikkat çekici bir deney gerçekleştirdi. Deney yanlış bilgi içeren videoların doğru bilgi içerenlerden daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Köse aynı içeriği iki farklı versiyonla hazırladı: biri yanlış bilgilerle dolu, diğeri ise tamamen doğru bilgilerle desteklenmişti. Yanlış bilgi içeren video yalnızca beş gün içinde hype yaratarak 700 bin izlenmeye ulaştı. Öte yandan büyük emek ve doğrulukla hazırlanan ikinci video çok daha az ilgi gördü.
Köse’ye göre bu durumun sebebi insanların yanlış bilgiyi düzeltmek veya eleştirmek için daha fazla etkileşime girmesi. “YouTube yanlış bilgilerle uçup gidiyor çünkü insanlar ‘yanlış bu bilgi’ yazmak için yorum yapıyor. Bu algoritmanın videoyu daha fazla öne çıkarmasına neden oluyor. Ama doğru bilgi gördüğünde insanlar pek övgüde bulunmuyor” diyor Köse.
Bu dinamikler platformları amiyane tabirle bir “çöplük” haline getiriyor. Köse izleyicilerin bu durumda büyük bir payı olduğunu ve doğruluğun göz ardı edilmesinde doğrudan etkili olduklarını ifade ediyor. Yakında bu konuda başka deneylerinin sonuçlarını da paylaşmayı planladığını belirtiyor.
YouTube ve diğer sosyal medya platformlarının algoritmalarının bu şekilde çalışması içerik üreticileri ve izleyiciler açısından düşündürücü. Sizin bu konuda görüşünüz ne? Doğru içerik neden hak ettiği değeri göremiyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın