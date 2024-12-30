Karar Verme Stresi Bitti! Youtube'a ''Bir Şeyler Oynat'' Özelliği Geliyor
Karar Verme Stresi Bitti! Youtube'a ''Bir Şeyler Oynat'' Özelliği Geliyor
Dünyanın en popüler video platformu YouTube içerik keşfini kolaylaştıracak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. “Bir Şeyler Oynat” butonu kullanıcıların izleme alışkanlıklarına göre rastgele video oynatma imkanı sunacak. Özellik içerik seçme sürecini hızlandırarak izleme deneyimini daha keyifli hale getirmeyi hedefliyor.
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Yemek yerken, yolculuk yaparken oyalanmak için artık video aramaya son! YouTube kullanıcıların içerik arama sürecinde yaşadığı zaman kaybını ortadan kaldıracak yeni bir özellik üzerinde testlere başladı.
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“Bir Şeyler Oynat” adını taşıyan bu buton izleme alışkanlıklarını analiz ederek kullanıcıya uygun içerikleri rastgele oynatma seçeneği sunuyor.
Özellikle ne izleyeceğine karar veremeyenler için oldukça pratik bir çözüm sunan bu yenilik platformun izleme deneyimini iyileştirme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.
Android uygulamasının 19.50 sürümünde test edilmeye başlanan özellik hem Shorts hem de standart videoları kapsıyor. Kullanıcılar büyük ve kolay erişilebilir bir buton yardımıyla bu özelliği aktif hale getirebilecek.
Rastgele oynatılan içerikler YouTube’un algoritmalarının kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek belirlediği videolardan oluşacak.
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Aslında daha önce benzer bir özellik duyurulmuştu ancak detaylı bir bilgi paylaşılmamıştı. Şimdi ise bu yenilik geliştirme aşamasına taşınarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmek amaçlanıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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