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Apple’ın Katlanabilir iPhone’u Teknoloji Dünyasında Şimdiden Tartışma Yarattı!

Apple’ın Katlanabilir iPhone’u Teknoloji Dünyasında Şimdiden Tartışma Yarattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.12.2024 - 10:01

Apple’ın 2027’ye kadar piyasaya sürmeyi planladığı katlanabilir iPhone teknoloji dünyasında şimdiden büyük bir tartışma yarattı. Yeni modelin su geçirmez ekranı ve kırışıklık bırakmayan tasarımı dikkat çekiyor. Ancak kullanıcılar bu yenilik konusunda ikiye bölünmüş durumda. Kimileri bu telefonun büyük bir devrim olacağını savunurken kimileri ise “Telefonun katlanmasına gerek mi var?” diyerek eleştiriyor. İşte Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’u hakkında bilgiler ve kullanıcı yorumları...

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Apple katlanabilir telefon dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre 2027’ye kadar piyasaya sürülmesi planlanan katlanabilir iPhone modeli su geçirmez yapısıyla ve dayanıklılığıyla rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor.

Apple katlanabilir telefon dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre 2027’ye kadar piyasaya sürülmesi planlanan katlanabilir iPhone modeli su geçirmez yapısıyla ve dayanıklılığıyla rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor.

Şirket bu model için oldukça iddialı bir üretim ve satış stratejisi de planlıyor: Yıllık 15-20 milyon adet üretim hedefi! Katlanabilir iPhone’un ekranları Samsung Display tarafından üretilecek.

Şirket bu model için oldukça iddialı bir üretim ve satış stratejisi de planlıyor: Yıllık 15-20 milyon adet üretim hedefi! Katlanabilir iPhone’un ekranları Samsung Display tarafından üretilecek.

Samsung’un katlanabilir ekran teknolojisindeki deneyimi sayesinde bu yeni modelin ekranında kırışıklık neredeyse hiç hissedilmeyecek. Ayrıca sağlamlığıyla piyasadaki mevcut modellerden ayrışması bekleniyor.

Samsung’un katlanabilir ekran teknolojisindeki deneyimi sayesinde bu yeni modelin ekranında kırışıklık neredeyse hiç hissedilmeyecek. Ayrıca sağlamlığıyla piyasadaki mevcut modellerden ayrışması bekleniyor.

Tasarım açısından ise Galaxy Fold serisini andıracağı iddialar arasında. Apple bu hamlesiyle piyasaya yön vermeyi hedeflese de kullanıcı yorumları pek de tek taraflı değil.

Tasarım açısından ise Galaxy Fold serisini andıracağı iddialar arasında. Apple bu hamlesiyle piyasaya yön vermeyi hedeflese de kullanıcı yorumları pek de tek taraflı değil.

Örneğin Twitter (X) kullanıcıları arasında büyük bir tartışma var. İşte bazı yorumlar:

Örneğin Twitter (X) kullanıcıları arasında büyük bir tartışma var. İşte bazı yorumlar:
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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