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Bir Temizlik Eşyası Olsaydın Ne Olurdun?

etiket Bir Temizlik Eşyası Olsaydın Ne Olurdun?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 13:46

Bazen sevgilimizi ya da arkadaşımızı 'Solucan olsaydım yine de beni sever miydin?' diye darlarız ya, işte bu sorunun farklı tarzda hazırlanmış hali geldi! Sevgilin ya da arkadaşların bir temizlik eşyası olsaydın da seni severler miydi? Bizce yine severlerdi! ❤️

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1. İlk soru! Temizlik yaparken kendini nasıl hissedersin?

2. Bir temizlik günü başlıyor, tam da güzel bir kahve yaparken arkadaşların seni arıyor ve 10 dakikaya sende olacaklarını söylüyor. Ne yaparsın?

3. Temizlik yaparken dinlemeyi en çok sevdiğin müzik türü nedir?

4. Hangi temizlik görevi sana daha cazip geliyor?

5. Akşam yemeği sonrası mutfakta bir savaş alanı var. Bulaşıklar dağ gibi birikmiş. İlk iş ne yaparsın?

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6. Temizlik yaparken en sık kullandığın malzeme hangisi diye sorsak?

7. Temizlik yaparken en sık karşılaştığın zorluk nedir?

8. Bir misafirliğe gidiyorsun ve ev sahibi temizlik konusunda çok hassas. Hassasiyetini nasıl gösterirsin?

Kablosuz dikey süpürge!

Kablosuz dikey süpürge!

Enerjik ve motive halinle evin her köşesini temizlemeye bayılıyorsun. Süpürge gibi, sen de pratik ve etkili bir şekilde her yere ulaşabiliyorsun. Temizlik senin için bir görev değil, adeta bir meditasyon! Her gün yeni bir başlangıç yapıyormuş gibi hissediyorsun ve temiz bir evin verdiği huzur seni mutlu ediyor. Tozları çekip almak sadece fiziksel bir temizlik değil, aynı zamanda zihinsel bir arınma senin için. Evinin her köşesini süpürürken, aynı zamanda kendi enerjini de yeniliyorsun.

Bulaşık süngeri!

Bulaşık süngeri!

Mutfakta vakit geçirmeyi seviyorsun ve hijyen senin için önemli. Bulaşık süngeri gibi, en zor yağ lekelerini bile temizleyebilecek kadar titizsin. Senin için temizlik detaylarda saklı! Her bir bulaşığı yıkarken sanki mutfağın dans ediyor. Temizlik senin için sadece fiziksel bir işlem değil, aynı zamanda sanat eseri yaratmak gibi. Misafirlerin geldiğinde pırıl pırıl bir mutfak görmek senin için gurur kaynağı. Bulaşık süngeri gibi, sen de en zorlu görevlerin üstesinden geliyorsun ve her defasında daha da parlıyorsun.

Çamaşır sepeti!

Çamaşır sepeti!

Çamaşırların temiz ve düzenli olması senin için çok önemli. Çamaşır sepeti gibi, düzenli ve tertipli olmayı seviyorsun. Temizlik sonrası mis gibi kokan çamaşırların tadını çıkarıyorsun! Yıkanmış çamaşırları asarken içini kaplayan huzur, senin için meditasyon gibi. Her bir giysiyi katlarken, onları adeta sevgiyle sarıyorsun. Temizlik ve düzen senin yaşam felsefen. Çamaşır sepeti gibi, sen de hem pratik hem de düzenli bir yapıya sahipsin. Temizlik bittiğinde tertemiz ve düzenli bir dolap görmek seni mutlu ediyor ve her seferinde işini büyük bir keyifle yapıyorsun.

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