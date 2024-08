Bir Temizlik Eşyası Olsaydın Ne Olurdun?

Enerjik ve motive halinle evin her köşesini temizlemeye bayılıyorsun. Süpürge gibi, sen de pratik ve etkili bir şekilde her yere ulaşabiliyorsun. Temizlik senin için bir görev değil, adeta bir meditasyon! Her gün yeni bir başlangıç yapıyormuş gibi hissediyorsun ve temiz bir evin verdiği huzur seni mutlu ediyor. Tozları çekip almak sadece fiziksel bir temizlik değil, aynı zamanda zihinsel bir arınma senin için. Evinin her köşesini süpürürken, aynı zamanda kendi enerjini de yeniliyorsun.