Bir Temizlik Eşyası Olsaydın Ne Olurdun?
Bir Temizlik Eşyası Olsaydın Ne Olurdun?
Bazen sevgilimizi ya da arkadaşımızı 'Solucan olsaydım yine de beni sever miydin?' diye darlarız ya, işte bu sorunun farklı tarzda hazırlanmış hali geldi! Sevgilin ya da arkadaşların bir temizlik eşyası olsaydın da seni severler miydi? Bizce yine severlerdi! ❤️
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1. İlk soru! Temizlik yaparken kendini nasıl hissedersin?
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2. Bir temizlik günü başlıyor, tam da güzel bir kahve yaparken arkadaşların seni arıyor ve 10 dakikaya sende olacaklarını söylüyor. Ne yaparsın?
3. Temizlik yaparken dinlemeyi en çok sevdiğin müzik türü nedir?
4. Hangi temizlik görevi sana daha cazip geliyor?
5. Akşam yemeği sonrası mutfakta bir savaş alanı var. Bulaşıklar dağ gibi birikmiş. İlk iş ne yaparsın?
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