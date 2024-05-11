Bir Süper Gücün Olsa Ne Olurdu?
Bir Süper Gücün Olsa Ne Olurdu?
Uçmak, akıl okumak, hayvanlarla konuşabilmek ve nicesi... Hepimiz kendimize göre bir süper güç düşünmüş, buna sahip olsak nasıl davranacağımızı kafamızda tasarlamışızdır. Peki ya senin bir süper gücün olsa ne olurdu, hiç düşündün mü? 🤔Sen düşünme, biz senin yerine düşündük. 🥰 Öğrenmeye hazırsan hemen teste geçelim! 💃🕺👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Karakterini biraz tanıyalım. Seni en çok tanımlayan özelliğini seçer misin?
3. Şimdi, bir süper kahraman olsan ne renk giyinmek isterdin?
4. Bu süper gücünü ne için kullanmak isterdin?
5. Bu süper kahramanlardan hangisi senin sevgilin olsun isterdin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Elinde bir sihirli değnek olsa, dünyadaki hangi problemi çözmek isterdin?
7. Bu evrenlerden hangisinde bulunmak seni çok mutlu ederdi?
8. Bir süper kahraman olarak, tek başına mı çalışmak isterdin yoksa grupla mı?
9. Biraz da illegal sorular. Süper kahraman olsan, bu suçlardan hangisini işleme ihtimalin olurdu?
10. Son olarak, artık sana yeni bir ev lazım. Hangi evde yaşamak isteyeceğini seç bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Uçmak!
Görünmezlik!
Elektriği Kontrol Etme Gücü!
Çok Hızlı Koşma!
Akıl Okuma!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın