Bir Sonraki İlişkin Hangi Aşk Filmine Benzeyecek?

Senenin kaç olduğunun hiçbir önemi yok çünkü sen hala 1960’lardaki saf aşkı arıyorsun. O dönemlerdeki gibi mektuplaşmalar, gösterişsiz gerçek sevgi göstergeleri, şirin mi şirin date’ler… İşte sen tam olarak o dönemlerin insanısın. Bu yüzden de bize The Last Letter From Your Lover filmini hatırlattın. Filmde bir gazeteci kadının gazetenin arşivini karıştırırken aşk mektuplarını bulması ile başlayan serüven anlatılıyor. Bir sonraki aşkın da böylesine nostaljik olacak gibi!