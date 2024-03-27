Bir Sonraki İlişkin Hangi Aşk Filmine Benzeyecek?
Bir Sonraki İlişkin Hangi Aşk Filmine Benzeyecek?
İlişkileri yaşama şekline göre bir sonraki ilişkini özetleyecek filmi öneriyoruz! Haydi bakalım testi çöz, gelecek aşk hayatınla yüzleş...
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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...
2. Söyle bakalım, sonsuz aşka inanıyor musun?
3. Peki sence sonsuz aşkı sağlamak için ilişkide ne olmalı?
4. Genelde ilişkilerde terk eden mi yoksa terk edilen taraf mısın?
5. Senin için bunlardan hangisi ayrılma sebebi?
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6. Karşındaki için değişir misin?
7. Peki karşındakinin senin için değişmesini talep eder misin?
8. Son olarak, yeni ilişkin için kendini ne kadar hazır hissediyorsun?
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