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Bir Sonraki İlişkin Hangi Aşk Filmine Benzeyecek?

etiket Bir Sonraki İlişkin Hangi Aşk Filmine Benzeyecek?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 23:01

İlişkileri yaşama şekline göre bir sonraki ilişkini özetleyecek filmi öneriyoruz! Haydi bakalım testi çöz, gelecek aşk hayatınla yüzleş...

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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...

2. Söyle bakalım, sonsuz aşka inanıyor musun?

3. Peki sence sonsuz aşkı sağlamak için ilişkide ne olmalı?

4. Genelde ilişkilerde terk eden mi yoksa terk edilen taraf mısın?

5. Senin için bunlardan hangisi ayrılma sebebi?

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6. Karşındaki için değişir misin?

7. Peki karşındakinin senin için değişmesini talep eder misin?

8. Son olarak, yeni ilişkin için kendini ne kadar hazır hissediyorsun?

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Bir sonraki ilişkin The Worst Person in the World filmindeki gibi olacak!

Bir sonraki ilişkin The Worst Person in the World filmindeki gibi olacak!

Senin için bir ilişkide olması gereken ilk şey eğlence. Eğlenmediğin yerde duramıyor, bunalıyorsun. Zaten anladığımız kadarıyla eski ilişkilerin de hep bu yüzden bitmiş. Senin bu bağlasan durmayan tavırların bize The Worst Person in the World filmindeki ilişkileri hatırlattı. Bizce bu tavırların nedeniyle bir sonraki ilişkin de sonsuza kadar sürmeyecek. Ama senin zaten sonsuz aşkı aradığını kim söyledi ki? En iyisi sen sınırsız eğlenceyi bulmaya bak!

Bir sonraki ilişkin The Last Letter From Your Lover filmindeki gibi olacak!

Bir sonraki ilişkin The Last Letter From Your Lover filmindeki gibi olacak!

Senenin kaç olduğunun hiçbir önemi yok çünkü sen hala 1960’lardaki saf aşkı arıyorsun. O dönemlerdeki gibi mektuplaşmalar, gösterişsiz gerçek sevgi göstergeleri, şirin mi şirin date’ler… İşte sen tam olarak o dönemlerin insanısın. Bu yüzden de bize The Last Letter From Your Lover filmini hatırlattın. Filmde bir gazeteci kadının gazetenin arşivini karıştırırken aşk mektuplarını bulması ile başlayan serüven anlatılıyor. Bir sonraki aşkın da böylesine nostaljik olacak gibi!

Bir sonraki ilişkin The Vow filmindeki gibi olacak!

Bir sonraki ilişkin The Vow filmindeki gibi olacak!

Senin için bir ilişkideki en önemli şey, gerçekten emek verilmesi. Sen öyle her şeyiyle hazır gelmiş bir ilişki değil, sıfırdan sevgiyle inşa edebileceğin bir aşk arıyorsun. Senin ilişkiye yüklediğin bu emek görevi bize The Vow filmini hatırlattı. Filmde iki aşıktan biri kaza geçirir ve hafızasını kaybeder. Diğeri ise ona aşklarını hatırlatmak için büyük bir çaba sarf eder. Senin bir sonraki aşkın da büyük bir emeğin eseri olacak!

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