Bir Sonraki İlişkin Hangi Aşk Filmine Benzeyecek?

Senin için bir ilişkideki en önemli şey, gerçekten emek verilmesi. Sen öyle her şeyiyle hazır gelmiş bir ilişki değil, sıfırdan sevgiyle inşa edebileceğin bir aşk arıyorsun. Senin ilişkiye yüklediğin bu emek görevi bize The Vow filmini hatırlattı. Filmde iki aşıktan biri kaza geçirir ve hafızasını kaybeder. Diğeri ise ona aşklarını hatırlatmak için büyük bir çaba sarf eder. Senin bir sonraki aşkın da büyük bir emeğin eseri olacak!