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Bir Puding Olsan Neyli Olurdun?

etiket Bir Puding Olsan Neyli Olurdun?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 19:01

Hadi, birlikte lezzetli bir yolculuğa çıkalım! Bu eğlenceli testin sonunda neyli puding olduğunu söylüyoruz👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Bu pastalardan hangisini tercih edersin?

2. Peki, bu tatlılardan?

3. Tatlının yanında ne içmek istersin?

4. Yeni bir şey denemeyi sever misin yoksa alıştığın şeyleri mi tercih edersin?

5. Kendini ifade etmek için bir yol seçecek olsan aşağıdakilerden hangisini seçerdin?

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6. Tatlıyla aran nasıl diye sorsak!

7. Neredeyse bitiriyoruz! Bir tatlıdan en büyük beklentin nedir?

8. Son olarak, bu pasta süslemelerinden hangisi daha çok hoşuna gitti?

Çikolatalı puding!

Çikolatalı puding!

Sen bir puding olsan kesin çikolatalı puding olurdun. Çünkü yoğun tatları seviyorsun. Gelenekselcisin ve güvenilir bir lezzetin temsilcisisin. İnsanlar seni her zaman bilindik, huzurlu ve memnuniyet verici bir seçenek olarak görmeye alışkınlar. Senin gibi bir puding, her zaman için herkesin beğenisini kazanır ve her fırsatta tercih edilir. Yoğun çikolata tadıyla, insanların günlerini tatlandırır ve onlara huzur verirsin.

Çilekli puding!

Çilekli puding!

Sen bir puding olsan kesin çilekli puding olurdun. Çünkü meyvemsi tatları seviyorsun ve çileğin canlılığı seni en iyi yansıtıyor. İçindeki çocuksu neşe ve enerjiyle herkesi kendine hayran bırakıyorsun. İnsanlar seni gördüklerinde anında mutlu oluyorlar ve içlerindeki çocuğu dışarı çıkarma isteği duyuyorlar.  Çevrendekilerin günlerini renklendirmek ve onlara pozitif bir dokunuş yapmak için her zaman mükemmel bir seçeneksin.

Orman meyveli puding!

Orman meyveli puding!

Sen bir puding olsan kesinlikle orman meyveli puding olurdun! İçindeki karışık meyveler, senin çeşitliliğini ve esnekliğini simgelerdi. Kimi zaman tatlı, kimi zaman ekşi, her bir kaşıkta insanlara farklı bir lezzet deneyimi vaat ederdin.

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