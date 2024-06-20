Bir Puding Olsan Neyli Olurdun?
Bir Puding Olsan Neyli Olurdun?
Hadi, birlikte lezzetli bir yolculuğa çıkalım! Bu eğlenceli testin sonunda neyli puding olduğunu söylüyoruz👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Bu pastalardan hangisini tercih edersin?
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2. Peki, bu tatlılardan?
3. Tatlının yanında ne içmek istersin?
4. Yeni bir şey denemeyi sever misin yoksa alıştığın şeyleri mi tercih edersin?
5. Kendini ifade etmek için bir yol seçecek olsan aşağıdakilerden hangisini seçerdin?
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