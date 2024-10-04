Bir Meyve ve Bir Hayvan Seç Senin Kişiliğini Anlatalım!
Bir Meyve ve Bir Hayvan Seç Senin Kişiliğini Anlatalım!
Bir meyve ve bir hayvan seç kişiliğini anlatalım!
Haydi teste!
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Bir meyve seçer misin?
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Şimdi de bir hayvan seçer misin?
Sen iyiliği, kararlılığı ve yüksek hedefleri temsil ediyorsun.
Sen güzellik, itibar ve şerefi temsil ediyorsun.
Sen gücü, koruyuculuğu, mutluluğu ve azmi temsil ediyorsun.
Sen liderliği, asaleti ve cesareti temsil ediyorsun.
Ailene sadık, dengeli ve barışı temsil ediyorsun.
Sen asaleti, zenginliği, dostluğu ve güveni temsil ediyorsun.
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