Jaecoo Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

JAECOO 7 ülkemizde, 4x4 ve 4x2 seçenekleri ile satışa sunuluyor. 1.6TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzıman ile donatılan J7, 145 beygir gücüne ve 290Nm maksimum tork üretme kapasitesine sahip.

J7'nin Sürüş Konforunu Artıran Sürüş Sistemi ARDIS:

Her zemine uygun ARDIS, J7'yi segmentindeki otomobiller arasında güçlü kılıyor. Otomobilin iç donanımında ise iki modelde de standart olan 10.25 inç dijital gösterge paneli, multimedya ekranı bulunuyor. Multimedya ekranının boyutları 13.2 inç ve 14.8 inç olarak değişiyor.

J7 4x2 ve 4x4 modellerin yakıt tüketimi de farklılık gösteriyor. J7'nin 4x2 modelinde yakıt tüketimi 7,5 litre, 4x4 modelinde ise tüketim 8 litreye ulaşıyor.

Jaecoo, JAECOO 7 PHEV modeli ile Meksika'daki Süper Hibrit Maratonu kapsamında 1.613,10 km ile çığır açtı. Küresel Süper Hibrit Maratonu'nda menzili ile çığır açan otomobil, dünya rekoru kırarak adından bir kez daha söz ettirmiş oldu.