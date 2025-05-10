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Jaecoo Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Jaecoo Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Chery
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.05.2025 - 14:57

Çinli premium off-road SUV markası Jaecoo, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. 2024 yılının Ağustos ayında Türkiye pazarına giren Jaecoo, JAECOO 7 PHEV modelinin sınırları aşan menzili ile dünya rekoru kırdı. Peki, Jaecoo Mayıs ayında ne kadar oldu? Jaecoo 7'nin özellikleri ne? 

İşte, Jaecoo 7'nin Mayıs ayının güncellenen fiyatları

Kaynak: https://jaecoo.com.tr/
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Jaecoo Fiyat Listesi

Jaecoo Fiyat Listesi

Çinli otomobil devi Chery'nin off-road SUV markası olan Jaecoo, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olan fiyatlarını duyurdu. Rekabetçi fiyatları ile otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeyi başaran markanın kırdığı dünya rekoru ise otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı. Peki, J7 Mayıs ayında ne kadara satılıyor? 

Hadi, J7'yi bir kez de birlikte inceleyelim 👇

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Mayıs 2025

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • Revive: 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 7,5L/100km 2.225.000 TL 

  • Evolve: 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 8,0L/100km 2.205.000 TL 2.405.000 TL

Markanın 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olan fiyatları Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından belirlerlendi. Fiyatlar, 'Mayıs Ayına ÖzelKampanyalı Anahtar Teslim Fiyatlar' olup otomobilin standart donanımına ek opsiyon talepler ve dönemlik kampanyalar doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

JAECOO 7 ülkemizde, 4x4 ve 4x2 seçenekleri ile satışa sunuluyor. 1.6TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzıman ile donatılan J7, 145 beygir gücüne ve 290Nm maksimum tork üretme kapasitesine sahip. 

J7'nin Sürüş Konforunu Artıran Sürüş Sistemi ARDIS:

Her zemine uygun ARDIS, J7'yi segmentindeki otomobiller arasında güçlü kılıyor. Otomobilin iç donanımında ise iki modelde de standart olan 10.25 inç dijital gösterge paneli, multimedya ekranı bulunuyor. Multimedya ekranının boyutları 13.2 inç ve 14.8 inç olarak değişiyor. 

J7 4x2 ve 4x4 modellerin yakıt tüketimi de farklılık gösteriyor. J7'nin 4x2 modelinde yakıt tüketimi 7,5 litre, 4x4 modelinde ise tüketim 8 litreye ulaşıyor. 

Jaecoo, JAECOO 7 PHEV modeli ile Meksika'daki Süper Hibrit Maratonu kapsamında 1.613,10 km ile çığır açtı. Küresel Süper Hibrit Maratonu'nda menzili ile çığır açan otomobil, dünya rekoru kırarak adından bir kez daha söz ettirmiş oldu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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