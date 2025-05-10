Alfa Romeo Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Alfa Romeo Tonale, Giulia ve Stelvio Güncel Fiyatları

İtalyan otomotiv devi Alfa Romeo, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. 1910'da İtalya'nın Milano şehrinde kurulan Alfa Romeo'nun sportif ruhu ve lüks anlayışı otomobil tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında! Markanın zarif İtalyan tasarımı kadar motor gücü ve kalitesi de rakipleri arasında fark yaratmasını sağlıyor. Peki, Alfa Romeo Tonale, Giulia ve Stelvio ne kadar oldu?

İşte, Alfa Romeo'nun Mayıs ayına özel güncel fiyatları