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Alfa Romeo Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Alfa Romeo Tonale, Giulia ve Stelvio Güncel Fiyatları

Alfa Romeo Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Alfa Romeo Tonale, Giulia ve Stelvio Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.05.2025 - 14:08

İtalyan otomotiv devi Alfa Romeo, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. 1910'da İtalya'nın Milano şehrinde kurulan Alfa Romeo'nun sportif ruhu ve lüks anlayışı otomobil tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında! Markanın zarif İtalyan tasarımı kadar motor gücü ve kalitesi de rakipleri arasında fark yaratmasını sağlıyor. Peki, Alfa Romeo Tonale, Giulia ve Stelvio ne kadar oldu?

İşte, Alfa Romeo'nun Mayıs ayına özel güncel fiyatları

Kaynak: https://www.alfaromeo.com.tr/
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Alfa Romeo Fiyat Listesi

Alfa Romeo Fiyat Listesi

60'lı yıllardan beri Avrupa'nın popüler otomotiv markaları arasında yer alan Alfa Romeo, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. 1986'da Fiat'a katılan otomotiv devi, bu ay Junior Elettrica modelini 1.919.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. 

Alfa Romeo tarafından belirlenen 'tavsiye edilen Mayıs ayı nakit özel fiyat listelerini' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Alfa Romeo Junior Elettrica Fiyat Listesi Mayıs 2025

Alfa Romeo Junior Elettrica Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • Junior Elettrica Speciale 4x2 Speciale Elektrik - Tavsiye Edilen Mayıs Ayı Nakit Özel Fiyat: 1.919.000 TL (Model Yılı: 2025)

  • Junior Elettrica 4x2 Elettrica Elektrik - 1.589.000 TL (Model Yılı: 2024)

  • Junior Elettrica Speciale 4x2 Speciale Elektrik - 1.739.000 TL (Model Yılı: 2024)

Alfa Romeo Junior Ibrida Fiyat Listesi Mayıs 2025

Alfa Romeo Junior Ibrida Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • Junior Ibrida Speciale 4x2 Speciale Çift Kavramalı Otomatik Benzinli Hibrit - 2.079.000 TL (Model Yılı: 2025)

  • Junior Ibrida 4x2 Ibrida Çift Kavramalı Otomatik Benzinli Hibrit - 1.889.000 TL (Model Yılı: 2025)

Alfa Romeo Tonale Fiyat Listesi Mayıs 2025

Alfa Romeo Tonale Fiyat Listesi Mayıs 2025

Alfa Romeo Tonale 'Tavsiye Edilen Mayıs Ayı Nakit Özel Fiyat' listesi (Model Yılı: 2024) 

  • TI 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 TI DCT (Otomatik) Dizel - 2.429.000 TL

  • Speciale 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 Speciale DCT (Otomatik) Dizel - 2.769.000 TL

  • Speciale 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT 4x2 Speciale TCT (Otomatik) Benzinli Hibrit - 2.869.000 TL

  • Tributo 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT 4x2 Tributo TCT (Otomatik) Benzinli Hibrit - 2.989.000 TL 

  • Tributo 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 Tributo DCT (Otomatik) Dizel - 2.889.000 TL

Alfa Romeo Tonale Plug-In Fiyat Listesi Mayıs 2025

Alfa Romeo Tonale Plug-In Fiyat Listesi Mayıs 2025
  • Tributo 1.3 280hp Plug-in Hybrid eAWD 4x4 e-AWD Veloce TCT (Otomatik) Benzin+Elektrik - 2.598.510 TL (Model Yılı: 2023)

(Tavsiye Edilen Mayıs Ayı Nakit Özel Fiyat)

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Alfa Romeo Stelvio Fiyat Listesi Mayıs 2025

Alfa Romeo Stelvio Fiyat Listesi Mayıs 2025
  • Competizione 2.0 280hp AWD Benzinli AT 4x4 Competizione Otomatik Benzin 4.202.655 TL (Model Yılı: 2023)

(Tavsiye Edilen Mayıs Ayı Nakit Özel Fiyat)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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