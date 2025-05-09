Fiat Fiyat Listesi Mayıs 2025! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

İtalyan otomobil devi FIAT, merakla beklenen Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın Türkiye'de en çok tercih edilen modellerinden Fiat Egea Cross Street bu ay 1.299.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Fiat Egea Sedan Easy ise kampanyalı fiyatları ile bu aya özel 1.104.900 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. Peki, Fiat Egea Sedan, Egea Cross, 600e, 600 Hibrit, Topolino, 500e ve 500x modellerinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Fiat'ın Mayıs ayı kampanyaları ve güncel fiyatları