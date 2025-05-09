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Fiat Fiyat Listesi Mayıs 2025! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

Fiat Fiyat Listesi Mayıs 2025! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Fiat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.05.2025 - 08:46

İtalyan otomobil devi FIAT, merakla beklenen Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın Türkiye'de en çok tercih edilen modellerinden Fiat Egea Cross Street bu ay 1.299.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Fiat Egea Sedan Easy ise kampanyalı fiyatları ile bu aya özel 1.104.900 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. Peki, Fiat Egea Sedan, Egea  Cross, 600e, 600 Hibrit, Topolino, 500e ve 500x modellerinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Fiat'ın Mayıs ayı kampanyaları ve güncel fiyatları

Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
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Mayıs 2025 Fiat Fiyat Listesi

Mayıs 2025 Fiat Fiyat Listesi

İtalyan otomobil devi Fiat, Mayıs ayı duyurdu. Markanın 3 Mayıs'tan 2 Haziran'a kadar geçerli kampanyalı fiyatlar, sağladığı avantajlarla otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. 

Fiat Egea Cross Street bu ay 1.299.900 TL'den başlayan, Egea Sedan Easy ise kampanyalı fiyatları ile bu aya özel 1.104.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

FIAT tarafından tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim satış fiyatları aşağıda bulabilirsiniz. Ancak opsiyonlara ve ödeme yöntemlerine bağlı olarak fiyatlar değişiklik gösterebiliyor.

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Mayıs 2025

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Mayıs 2025

Fiat Egea Sedan Easy

  • 1.4 Fire 95 HP GSR* Easy Manuel Benzinli 1.204.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 1.104.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Easy Manuel Dizel 1.462.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 1.369.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Easy Otomatik Dizel 1.555.900 TL

Fiat Egea Sedan Urban

  • 1.4 Fire 95 HP GSR* Urban Manuel Benzinli 1.264.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 1.174.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Urban Manuel Dizel 1.522.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 1.429.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Urban Otomatik Dizel 1.645.900 TL

Fiat Egea Sedan Lounge

  • 1.4 Fire 95 HP GSR* Lounge Manuel Benzinli 1.324.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 1.234.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Lounge Manuel Dizel 1.582.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 1.489.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Lounge Otomatik Dizel 1.705.900 TL

Fiat Egea Sedan Limited

  • 1.4 Fire 95 HP GSR* Limited Manuel Benzinli 1.384.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 1.294.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Limited Manuel Dizel 1.642.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 1.549.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Limited Otomatik Dizel 1.765.900 TL 

(MODEL YILI: 2025)

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Mayıs 2025

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Mayıs 2025

Fiat Egea Cross Street

  • Street 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli 1.299.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.219.900 TL 

  • Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel 1.634.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.509.900 TL 

Fiat Egea Cross Urban

  • 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Urban Manuel Benzinli 1.364.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.284.900 TL 

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Urban Otomatik Dizel 1.724.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.589.900 TL

Fiat Egea Cross Lounge

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Manuel Benzinli 1.424.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.344.900 TL 

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel 1.784.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.649.900 TL

Fiat Egea Cross Limited

  • 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Limited Manuel Benzinli 1.484.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.404.900 TL 

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Limited Otomatik Dizel 1.844.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.709.900 TL 

(MODEL YILI: 2025)

Fiat 600e Fiyat Listesi Mayıs 2025

Fiat 600e Fiyat Listesi Mayıs 2025
  • 115 kW/156 HP - 54 kwh La Prima La Prima Otomatik Elektrikli 1.629.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.619.900 TL

(MODEL YILI: 2025)

Fiat 600 Hibrit Fiyat Listesi Mayıs 2025

Fiat 600 Hibrit Fiyat Listesi Mayıs 2025
  • 1.2 136 hp MHEV Urban Otomatik Elektrikli- Benzinli 1.729.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.719.900 TL

(MODEL YILI: 2025)

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Fiat Topolino Fiyat Listesi Mayıs 2025

Fiat Topolino Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • TOPOLİNO Elektrikli 510.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 510.900 TL

  • TOPOLİNO PLUS Elektrikli 545.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 545.900 TL

(MODEL YILI: 2025)

Fiat 500e Fiyat Listesi Mayıs 2025

Fiat 500e Fiyat Listesi Mayıs 2025

Fiat 500e HB Fiyat Listesi

  • 87kW / 118HP - 42kWh La Prima by Bocelli Otomatik Elekrikli 1.489.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.285.900 TL 

Fiat 500e 3+1 Fiyat Listesi

  • 87kW / 118HP - 42kWh La Prima by Bocelli Otomatik Elekrikli 1.519.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.345.900 TL 

Fiat 500e Cabrio Fiyat Listesi

  • 87kW / 118HP - 42kWh La Prima by Bocelli Otomatik Elekrikli 1.554.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.375.900 TL 

(MODEL YILI: 2023)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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