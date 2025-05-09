Ford Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Amerikalı otomobil devi Ford, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. Henry Ford tarafından kurulan marka, son yıllarda Borsa İstanbul'da da en değerli otomotiv şirketi olarak işlem görüyor. 1903 yılından beri değişmeyen kalite anlayışı ile otomobil tutkunları tarafından tercih ediliyor. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang MachE'nin fiyatları ne oldu?

İşte, Ford'un Mayıs ayı kampanyaları ve fiyat listesi