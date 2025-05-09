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Ford Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Ford Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.05.2025 - 08:38

Amerikalı otomobil devi Ford, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. Henry Ford tarafından kurulan marka, son yıllarda Borsa İstanbul'da da en değerli otomotiv şirketi olarak işlem görüyor. 1903 yılından beri değişmeyen kalite anlayışı ile otomobil tutkunları tarafından tercih ediliyor. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang MachE'nin fiyatları ne oldu?

İşte, Ford'un Mayıs ayı kampanyaları ve fiyat listesi

Kaynak: https://www.ford.com.tr/
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Ford Fiyat Listesi Mayıs 2025

Ford Fiyat Listesi Mayıs 2025

Amerikalı otomobil üreticisi Ford, 7 Mayıs'tan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler modellerinden Yeni Puma, Nisan ayında 1.485.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Bu ay ise 1.514.600 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. 

Aşağıda Ford tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat' listeleri yer alıyor. Fiyatların ise kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Mayıs 2025

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin/Hibrit Titanium - 1.514.600 TL

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium - 1.800.600 TL 

  • SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line X - 2.014.200 TL

Ford Focus Fiyat Listesi Mayıs 2025

Ford Focus Fiyat Listesi Mayıs 2025

Ford Focus Sedan Fiyat Listesi

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil - 2.017.800 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X - 2.121.100 TL

Ford Focus Station Wagon Fiyat Listesi

  • Station Wagon, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active X - 2.397.400 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active Stil - 2.126.300 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active X - 2.226.100 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X - 2.244.900 TL

Ford Focus Hatchback Fiyat Listesi

  • Hatchback, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active Stil - 1.916.400 TL

  • Hatchback, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active X - 2.040.300 TL

  • Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active Stil - 2.100.100 TL

  • Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active X - 2.211.600 TL

Ford Kuga Fiyat Listesi Mayıs 2025

Ford Kuga Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium 2.246.400 TL 

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line 2.597.900 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line X 2.728.000 TL

Ford Ranger Fiyat Listesi Mayıs 2025

Ford Ranger Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel XLT 2.635.300 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel XLT 2.820.200 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak 3.246.100 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak X 3.754.800 TL

  • 4x4, 3.0L Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak 3.954.100 TL

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Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Mayıs 2025

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe 1.947.200 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium 2.319.300 TL

Ford Edge Fiyat Listesi Mayıs 2025

Ford Edge Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • SUV, 2.0L EcoBoost 254PS, 8 İleri Otomatik, Benzin SEL 3.956.000 TL

  • SUV, 2.0L EcoBoost 254PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium 4.656.000 TL

(Model Yılı: 2024)

Ford Mustang Mach-E Fiyat Listesi Mayıs 2025

Ford Mustang Mach-E Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • Premium* SUV, 198KW, Otomatik, Elektrik 3.069.700 TL 

  • Select* SUV, 198KW, Otomatik, Elektrik 2.790.400 TL 

  • Premium *SUV, 216KW, Otomatik, Elektrik 3.431.000 TL 

  • Premium* SUV, 258KW, Otomatik, Elektrik 3.912.100 TL

  • GT* SUV, 358KW, Otomatik, Elektrik 4.270.400 TL

(Model Yılı: 2023)

Ford Bronco Sport Fiyat Listesi Mayıs 2025

Ford Bronco Sport Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • Big Bend SUV, 1.5L EcoBoost 184PS, 8 İleri Otomatik, Benzin 2.953.200 TL

  • Outer Banks SUV, 1.5L EcoBoost 184PS, 8 İleri Otomatik, Benzin 3.553.200 TL

(Model Yılı: 2023)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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