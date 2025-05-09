Ford Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.ford.com.tr/
Amerikalı otomobil devi Ford, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. Henry Ford tarafından kurulan marka, son yıllarda Borsa İstanbul'da da en değerli otomotiv şirketi olarak işlem görüyor. 1903 yılından beri değişmeyen kalite anlayışı ile otomobil tutkunları tarafından tercih ediliyor. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang MachE'nin fiyatları ne oldu?
İşte, Ford'un Mayıs ayı kampanyaları ve fiyat listesi
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Ford Fiyat Listesi Mayıs 2025
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Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Mayıs 2025
Ford Focus Fiyat Listesi Mayıs 2025
Ford Kuga Fiyat Listesi Mayıs 2025
Ford Ranger Fiyat Listesi Mayıs 2025
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Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Mayıs 2025
Ford Edge Fiyat Listesi Mayıs 2025
Ford Mustang Mach-E Fiyat Listesi Mayıs 2025
Ford Bronco Sport Fiyat Listesi Mayıs 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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