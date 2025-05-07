BYD Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Çinli otomobil devi BYD, 7 Mayıs'tan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. BYD'nin çevre dostu C-SUV segmentindeki modelleri, yüksek performanslı yenilikçi tarzlarıyla bu ay da dikkat çekecek gibi görünüyor.

Türkiye pazarında yerini aldığı günden beri popülerliğini koruyan BYD ATTO 3, bu ay 1.710.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Marka tarafından tavsiye edilen fiyatları ise aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.