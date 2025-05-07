BYD Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
Çinli otomobil üreticisi BYD, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. Aralık 2023'ten beri Türkiye'de satışa sunulan BYD, kısa zamanda otomobil tutkunlarının tercihi haline gelerek peş peşe satış rekorları kırmayı başardı. Otomobil pazarına ATTO 3 modeliyle hızlı bir giriş yapan markanın yeni modelleri de ilgi odağı oldu. Peki, BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV bu ay ne kadar oldu?
İşte BYD'nin Mayıs ayı kampanyaları ve fiyat listesi
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BYD Fiyat Listesi
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BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Mayıs 2025
BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Mayıs 2025
BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Mayıs 2025
BYD SEAL U DM-i Fiyat Listesi Mayıs 2025
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BYD SEAL AWD Fiyat Listesi Mayıs 2025
BYD HAN Fiyat Listesi Mayıs 2025
BYD TANG Fiyat Listesi Mayıs 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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