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BYD Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları

BYD Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.05.2025 - 17:09

Çinli otomobil üreticisi BYD, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. Aralık 2023'ten beri Türkiye'de satışa sunulan BYD, kısa zamanda otomobil tutkunlarının tercihi haline gelerek peş peşe satış rekorları kırmayı başardı. Otomobil pazarına ATTO 3 modeliyle hızlı bir giriş yapan markanın yeni modelleri de ilgi odağı oldu. Peki, BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV bu ay ne kadar oldu?  

İşte BYD'nin Mayıs ayı kampanyaları ve fiyat listesi

Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
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BYD Fiyat Listesi

BYD Fiyat Listesi

Çinli otomobil devi BYD, 7 Mayıs'tan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. BYD'nin çevre dostu C-SUV segmentindeki modelleri, yüksek performanslı yenilikçi tarzlarıyla bu ay da dikkat çekecek gibi görünüyor. 

Türkiye pazarında yerini aldığı günden beri popülerliğini koruyan BYD ATTO 3, bu ay 1.710.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Marka tarafından tavsiye edilen fiyatları ise aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Mayıs 2025

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Mayıs 2025
  • BYD ATTO 3 - 1.710.000 TL

BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Mayıs 2025

BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • BYD DOLPHIN Comfort - 1.365.000 TL

  • BYD DOLPHIN Design - 1.470.000 TL

BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Mayıs 2025

BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Mayıs 2025
  • BYD SEAL U EV - 1.925.000 TL

BYD SEAL U DM-i Fiyat Listesi Mayıs 2025

BYD SEAL U DM-i Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • BYD SEAL U DM-i 1,5L Design - 2.115.000 TL

  • BYD SEAL U DM-i AWD 1,5L Design - 2.950.000 I Lansman Özel Fiyat: 2.845.000 TL

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BYD SEAL AWD Fiyat Listesi Mayıs 2025

BYD SEAL AWD Fiyat Listesi Mayıs 2025
  • BYD SEAL AWD Excellence - 3.090.000 TL

BYD HAN Fiyat Listesi Mayıs 2025

BYD HAN Fiyat Listesi Mayıs 2025
  • BYD HAN Executive - 3.750.000 TL

BYD TANG Fiyat Listesi Mayıs 2025

BYD TANG Fiyat Listesi Mayıs 2025
  • BYD TANG Flagship - 4.220.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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