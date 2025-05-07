Lexus Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları

Japon otomobil devi Lexus, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. 1989 yılından beri Toyota tarafından üretilen Lexus, ödüllü SUV modelleriyle sınıfının önde gelenleri arasında yer alıyor. Lüks segmente hitap eden modelleriyle Türkiye pazarında adından söz ettiren marka, Amerika'da da en çok satanlar listesine giriyor. Peki, Lexus'un ES, RX, LC ve LS modelleri ne kadar oldu?

İşte, Lexus'un Mayıs ayı kampanyaları ve güncel fiyatları

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