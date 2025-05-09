DS Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Fransız otomotiv devi DS, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. 2014 yılında Citroen'den ayrılarak 2018 yılından beri PSA çatısı altında faaliyet gösteren marka, Peugeot tarafından denetleniyor. DS'nin avantajlı fiyatları ise son dönemlerde otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeyi başarıyor. Peki, yenilenen fiyatları ile DS 4, 7 ve 9 ne kadar oldu?

İşte, DS'nin Mayıs ayında geçerli güncel fiyatları