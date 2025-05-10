Yamaha Motor Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Yamaha Road, Off-Road, ATV ve eBike Güncel Fiyatları

Yamaha Motor, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. 1995 yılında Genichi Kawakami tarafından kurulan Yamaha, yıllardır 'Kando' felsefesi ile tasarladığı yüksek performanslı modelleriyle motosiklet tutkunlarının gözdesi oluyor. Lider motorsiklet markaları arasında yer alan marka ülkemizde de en çok tercih edilenler arasında. Peki, Yamaha R25, motor, Road, Off Road, ATV ve eBike fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Yamaha Mayıs ayı fiyatları ve taksit seçenekleri