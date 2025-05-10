Yamaha Motor Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Yamaha Road, Off-Road, ATV ve eBike Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.yamaha-motor.eu/tr/tr/home/
Yamaha Motor, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. 1995 yılında Genichi Kawakami tarafından kurulan Yamaha, yıllardır 'Kando' felsefesi ile tasarladığı yüksek performanslı modelleriyle motosiklet tutkunlarının gözdesi oluyor. Lider motorsiklet markaları arasında yer alan marka ülkemizde de en çok tercih edilenler arasında. Peki, Yamaha R25, motor, Road, Off Road, ATV ve eBike fiyatları ne kadar oldu?
İşte, Yamaha Mayıs ayı fiyatları ve taksit seçenekleri
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Yamaha Fiyat Listesi
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Yamaha Road Fiyat Listesi Mayıs 2025
Yamaha Off Road Competition Fiyat Listesi Mayıs 2025
Yamaha ATV Traktör Fiyat Listesi Mayıs 2025
Yamaha eBike Fiyat Listesi Mayıs 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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