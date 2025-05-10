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Yamaha Motor Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Yamaha Road, Off-Road, ATV ve eBike Güncel Fiyatları

Yamaha Motor Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Yamaha Road, Off-Road, ATV ve eBike Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.05.2025 - 14:39

Yamaha Motor, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. 1995 yılında Genichi Kawakami tarafından kurulan Yamaha, yıllardır 'Kando' felsefesi ile tasarladığı yüksek performanslı modelleriyle motosiklet tutkunlarının gözdesi oluyor. Lider motorsiklet markaları arasında yer alan marka ülkemizde de en çok tercih edilenler arasında. Peki, Yamaha R25, motor, Road, Off Road, ATV ve eBike fiyatları ne kadar oldu? 

İşte, Yamaha Mayıs ayı fiyatları ve taksit seçenekleri

Kaynak: https://www.yamaha-motor.eu/tr/tr/home/
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Yamaha Fiyat Listesi

Yamaha Fiyat Listesi

Japonya merkezli, Yamaha Motor Company, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. 

Motosiklet denilince akla ilk gelen markalar arasında yer alan Yamaha'nın internet sitesinden alınan fiyatlar, tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır. Fiyatlara ÖTV ve KDV dahildir. Ancak bazı modellerde fiyatlar ÖTV hesaplaması, günlük döviz kuru, model yılı ve bayiye göre değişiklik gösterebilir.

İşte, Yamaha Motor fiyat listesi 👇

Yamaha Road Fiyat Listesi Mayıs 2025

Yamaha Road Fiyat Listesi Mayıs 2025

Urban Mobility - Elektrikli

  • NEO’s Çift Bataryalı - 138.000 TL 

Urban Mobility Scooter

  • RayZR - 139.900 TL

  • D'elight - 144.000 TL

  • Tricity 300 - 542.500 TL

Sport Scooter

  • NMAX 125 (EU5+) (Model Yılı: 2025) - 250.500 TL 

  • NMAX 125 Tech Max (EU5+) (Model Yılı: 2025) - 269.500 TL 

  • XMAX 250 - 297.000 TL

  • XMAX 250 Tech MAX - 327.000 TL

  • XMAX 300 Tech MAX - 423.500 TL

  • TMAX Tech MAX (Model Yılı: 2025) - 1.091.500 TL 

Super Sport

  • R125 (EU5+) (Model YIlı: 2025) - 313.500 TL

  • R25 - 332.000 TL

  • R3 (EU5+) (Model YIlı: 2025) - 475.500 TL

  • R7 - 595.000 TL

  • R1 - 1.245.500 TL

Hyper Naked

  • MT-125 (EU5+) (Model YIlı: 2025) - 307.500 TL

  • MT-25 - 311.000 TL

  • MT-07 (EU5+) (Model YIlı: 2025) - 630.000 TL

  • MT-07 Y-AMT (EU5+) (Model YIlı: 2025) - 655.000 TL

  • MT-09 (Model YIlı: 2025) - 950.000 TL

  • MT-09 SP (Model YIlı: 2025) - 1.023.500 TL

  • MT-09 Y-AMT (EU5+) (Model YIlı: 2025) - 971.000 TL

  • MT-10 - 920.500 TL

  • MT-10 SP - 1.095.000 TL

Sport Touring

  • Tracer 7 - 591.000 TL

  • Tracer 9 (EU5+) (Model Yılı: 2025) - 977.000 TL

  • Tracer 9 GT (Yan Çantalı) (EU5+) (Model YIlı: 2025) - 1.093.500 TL

  • Tracer 9 GT+ (Yan Çantalı) - 1.025.500 TL

Sport Heritage

  • XSR125 - 236.000 TL

  • XSR 900 GP (Model Yılı: 2025) - 958.000 TL

  • XSR 900 GP - 850.000 TL

  • XSR 900 - 677.500 TL

Adventure

  • Ténéré 700 World Raid - 756.500 TL

  • Ténéré 700 - 640.500 TL

Off Road Competition

  • PW50 - 104.000 TL 

(Model Yılı Belirtilmeyen Motosikletler: 2024 Modeldir)

Yamaha Off Road Competition Fiyat Listesi Mayıs 2025

Yamaha Off Road Competition Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • PW50 - 104.000 TL 

  • YZ65 - 245.000 TL

  • YZ85 - 271.500 TL

  • YZ125 - 403.500 TL

  • YZ250 - 440.000 TL

  • YZ250 MONSTER - 450.000 TL 

  • YZ250F - 483.500 TL 

  • YZ450F - 630.500 TL 

  • TTR125LWE - 194.000 TL 

  • TTR110E - 163.500 TL 

  • TTR50 - 91.000 TL 

  • WR250F - 460.000 TL

  • WR450F - 606.500 TL

Yamaha ATV Traktör Fiyat Listesi Mayıs 2025

Yamaha ATV Traktör Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • KODIAK 700 EPS SE ATV TRAKTÖR - 724.500 TL

  • YFZ 50 ATV - 133.000 TL

Yamaha eBike Fiyat Listesi Mayıs 2025

Yamaha eBike Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • WABASH RT - 104.000 TL

  • CROSSCORE RC - 78.000 TL 

  • MORO 07 - 127.000 TL

  • MORO 07 30th Anniversary - 132.000 TL

  • Booster Easy - 92.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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