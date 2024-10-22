Bir Kadının Kendini En Bakımlı Hissettiği 10 An
Bir Kadının Kendini En Bakımlı Hissettiği 10 An
Kadınların kendini en bakımlı hissettiği anlar neler biliyor musun? Bu anlar nelermiş gelin birlikte bakalım...
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1. Saçları yapmak bakımlı hissetmek için yeter!
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2. Duş almak, en güzel bakımlardan biri değil de nedir?
3. Parfümler, kadınların kırmızı çizgisidir.
4. Manikür yaptırmak sana da çok iyi geliyor, değil mi?
5. Bir kadının en bakımlı hissettiği an tabii ki cilt bakım yaptığı an!
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