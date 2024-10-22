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Bir Kadının Kendini En Bakımlı Hissettiği 10 An

etiket Bir Kadının Kendini En Bakımlı Hissettiği 10 An

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 16:01

Kadınların kendini en bakımlı hissettiği anlar neler biliyor musun? Bu anlar nelermiş gelin birlikte bakalım...

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1. Saçları yapmak bakımlı hissetmek için yeter!

Saçlarına bir şeyler yaptığında sen de çok iyi hissetmiyor musun? Şöyle kuaförde güzel bir fön çektirdikten sonra kadınların kendini çok bakımlı hissettiği kesin. Fön sonrasında saçlar yumuşuyor ve parlıyor. Böyle bir anda güzel ve bakımlı hissetmemek elde değil tabii. Hele bir de yürürken ahenkle dans eden saçlarla bir yerlere gitmek ekstra güzel hissettirmez mi?

2. Duş almak, en güzel bakımlardan biri değil de nedir?

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Özellikle çok yorulduktan ve dışarıda vakit geçirdikten sonra alınan duş, uzun bir cilt bakımına eş değer rahatlama sağlıyor. Banyodan çıktıktan sonra insan kendini dünyanın en bakımlısı zannediyor. Sıcak suyla yapılan duşun rahatlatıcı etkisi sadece cildi değil, kasları da gevşetiyor ve yenilenmiş hissettiriyor.

3. Parfümler, kadınların kırmızı çizgisidir.

Parfümler kadınların en çok önemsedikleri bakım ürünlerinden. En sevdiği parfümü sıkan bir kadın kendini çok özel ve güzel hisseder elbette. Hele bir de kendi imza kokumuzu bulduğumuzda bizden güzeli yok! Şıkır şıkır giyinip favori parfümünü sıktığın o an çok bakımlı hissettiğini biliyoruz. Çünkü hepimiz böyleyiz. 🫠

4. Manikür yaptırmak sana da çok iyi geliyor, değil mi?

Manikür yaptırdıktan sonra sen de ellerine bakıp bakıp duruyor musun? Ellerinin o güzel halinin seni çok iyi hissettirdiğini biliyoruz. Manikür yaptırmak da kadınların kendilerini bakımlı hissetmesini sağlıyor. Bu yüzden hepimiz manikür yaptırmaya bayılıyoruz. Bir de tırnaklarımıza en sevdiğimiz ojeyi sürdüysek bizden bakımlısı yok!

5. Bir kadının en bakımlı hissettiği an tabii ki cilt bakım yaptığı an!

Cilt bakımını yaptıktan sonra cildin geldiği o yumuşacık hale bayılmayan yoktur herhalde. Bu yapılan cilt bakımının kısa ya da uzun olmasının bir farkı yok. 5 dakikalık bir maske bile kendini bakımlı hissetmene yetiyor da artıyor. Cildin düzenli bakımlardan sonra tazeleniyor ve çok daha sağlıklı oluyor. Sağlıklı bir cildi olan her kadının da kendini bakımlı hissetmesi çok doğal elbette!

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6. Kırmızı rujun düzeltemeyeceği şey yok!

Ruj sürmek genel olarak bakımlı hissetmeyi sağlıyor, hele bir de o ruj kırmızıysa bu etki çok daha fazla. Klasik bir kırmızı ruj ile kendini hem bakımlı hem özgüvenli hissedebilirsin. Gün içinde aynaya her baktığında ne kadar bakımlı olduğunu gördükçe kendini çok daha iyi hissedeceksin.

7. Makyaj yapıp kusursuz olduğunu anladığın an bakımlı hissetmemen imkansız!

Makyaj yapmak, her kadını daha bakımlı hissettirir. Bir de bu makyaj kusursuz olursa o zaman kendini mükemmel hissettiğine eminiz. Her şeyiyle olağanüstü olan makyajınla sen özgüven patlaması yaşayabilirsin. Böyle bir makyaj sana çok iyi geldiği gibi dışarıdan beğenildikçe çok daha bakımlı hissettiriyor. Kusursuz makyaj yaptığın gün her aynaya bakmaya çabalaman da bundan! 😅

8. Her bakım bir yana, kaş aldırmak bir yana!

Kaş aldırmanın bünyeye yaptığı etki hiçbir şeye benzemiyor. Kaşını aldığında sanki saatlerce bakım yapmış gibi hissediyor insan. Kaş şekli yüz ifadesini değiştirdiği için doğru kaş almanın önemini tüm kadınlar çok iyi biliyor. Kaşını güzel aldığındaki ferahlık hissini başka bir şeyde bulmak çok zor. Düzgün alınmış bir kaşın görünümü de bakımlı hissetmeni sağlıyor elbette.

9. Spa'ya gitmek ya da masaj yaptırmak çok iyi hissettiriyor.

Güzel bir spa ya da masajdan sonra yenilenmiş hissetmiyor musun? Yoğun bir spa ve masaj sonrası hem vücudun hem zihnin yenileniyor. Böyle bir yoğun deneyim elbette insana bakımlı hissettiriyor. Kasları gevşeten bu deneyimler kadınların en sevdikleri arasında. İyice dinlenilen bu uygulamaların cilt ve vücuttaki bakım etkisi uzun süre de devam ediyor.

10. Tüyleri alındığında insan bir ferahlamıyor mu?

Epilasyon, ağda yaptırdıktan ya da kendin yaptıktan sonra o tüylerden kurtulmanın verdiği hafiflik hissi hiçbir şey de yok. İstenmeyen tüylerinden kurtulan kadınlar o anlarda kendilerini dünyanın en bakımlısı gibi hissediyorlar. Böyle bir uygulama sonrasında oluşan yumuşacık ve pürüzsüz cilde bayılmayan kadın yoktur eminiz!

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