Bir İçerik Üreticisi Muhafazakar Kesimin Sami Yusuf'u Neden Boykot Etmesi Gerektiğini Anlattı

İran Azerisi asıllı İngiliz sanatçı Sami Yusuf özellikle muhafazakar müzikseverlerin dikkatle takip ettiği isimlerden biri. 23 Ağustos'ta İstanbul Yenikapı'da sevenleriyle buluşacak olan müzisyenin konserine pek çok kişinin katılması bekleniyor. Ancak İslami camiadan Sami Yusuf'un Gazze tutumundan daha önceki paylaşımlarına kadar bu konseri eleştiren ve ünlü sanatçının 'boykot' olduğunu düşünenler de var.