Bir İçerik Üreticisi Muhafazakar Kesimin Sami Yusuf'u Neden Boykot Etmesi Gerektiğini Anlattı
İran Azerisi asıllı İngiliz sanatçı Sami Yusuf özellikle muhafazakar müzikseverlerin dikkatle takip ettiği isimlerden biri. 23 Ağustos'ta İstanbul Yenikapı'da sevenleriyle buluşacak olan müzisyenin konserine pek çok kişinin katılması bekleniyor. Ancak İslami camiadan Sami Yusuf'un Gazze tutumundan daha önceki paylaşımlarına kadar bu konseri eleştiren ve ünlü sanatçının 'boykot' olduğunu düşünenler de var.
Bir içerik üreticisi de Sami Yusuf'un "boykot" olduğunu iddia etti.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
