Bir Günlüğüne Şef Olsan Hangi Ülke Mutfağını Seçerdin?

Bir günlüğüne mutfağın başına sen geçiyorsun. Tarifler, baharatlar, sotelemeler... Her şey senin kontrolünde. Ama şöyle bir soru var: Hangi ülkenin mutfağına girişeceksin?

Cevabı ise bu testte. Sorulara geçelim ve hemen öğrenelim!