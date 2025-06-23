Bir Günlüğüne Şef Olsan Hangi Ülke Mutfağını Seçerdin?
Bir günlüğüne mutfağın başına sen geçiyorsun. Tarifler, baharatlar, sotelemeler... Her şey senin kontrolünde. Ama şöyle bir soru var: Hangi ülkenin mutfağına girişeceksin?
Cevabı ise bu testte. Sorulara geçelim ve hemen öğrenelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Arkadaş grubun sana akşam yemeği için “Bugün sen yapıyorsun” dedi. İç sesini öğrenebilir miyiz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Evde daha önce hiç yapmadığın bir yemeği yaparken tarifi dikkatlice okuyor musun?
3. Şimdi bir restorana gidiyorsun diyelim ve ilk kez gideceksin. Menüde hiç denemediğin bir yemek var. Sipariş verir miydin?
4. Bir tatil planı yaptığını düşün. Gittiğin yerde ilk deneyeceğin şey ne olurdu?
5. Yemek yapmanın en çok hangi yönü seni rahatlatıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Yıllardır şeflik yapan biri olduğunu hayal et ve dürüstçe cevapla: Sinirli bir şef olur muydun?
7. Şöyle bir öğle arasında dışarıdasın ve hızlıca bir şey yiyeceksin. Ne seçersin?
8. Son sorudayız! Evde tek başına olduğun bir akşam hem karnını doyuracaksın hem de keyif alacağın bir şey istiyorsun. Ne yaparsın?
İtalya!
Japonya!
Meksika!
Uzağa gitmeye gerek yok. Türk mutfağını seçerdin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın