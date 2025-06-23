onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Bir Günlüğüne Şef Olsan Hangi Ülke Mutfağını Seçerdin?

etiket Bir Günlüğüne Şef Olsan Hangi Ülke Mutfağını Seçerdin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
23.06.2025 - 19:06

Bir günlüğüne mutfağın başına sen geçiyorsun. Tarifler, baharatlar, sotelemeler... Her şey senin kontrolünde. Ama şöyle bir soru var: Hangi ülkenin mutfağına girişeceksin?

Cevabı ise bu testte. Sorulara geçelim ve hemen öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Arkadaş grubun sana akşam yemeği için “Bugün sen yapıyorsun” dedi. İç sesini öğrenebilir miyiz?

2. Evde daha önce hiç yapmadığın bir yemeği yaparken tarifi dikkatlice okuyor musun?

3. Şimdi bir restorana gidiyorsun diyelim ve ilk kez gideceksin. Menüde hiç denemediğin bir yemek var. Sipariş verir miydin?

4. Bir tatil planı yaptığını düşün. Gittiğin yerde ilk deneyeceğin şey ne olurdu?

5. Yemek yapmanın en çok hangi yönü seni rahatlatıyor?

5. Yemek yapmanın en çok hangi yönü seni rahatlatıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yıllardır şeflik yapan biri olduğunu hayal et ve dürüstçe cevapla: Sinirli bir şef olur muydun?

7. Şöyle bir öğle arasında dışarıdasın ve hızlıca bir şey yiyeceksin. Ne seçersin?

8. Son sorudayız! Evde tek başına olduğun bir akşam hem karnını doyuracaksın hem de keyif alacağın bir şey istiyorsun. Ne yaparsın?

8. Son sorudayız! Evde tek başına olduğun bir akşam hem karnını doyuracaksın hem de keyif alacağın bir şey istiyorsun. Ne yaparsın?

İtalya!

İtalya!

Senin elin lezzetli ama asıl fark yarattığın yer karar verme şeklin diyebiliriz. Malzemeyi tanıyorsun. Ne gereksiz şov peşindesin ne de her şeyi kitap gibi yapmak derdindesin. Zeytinyağını gözünle ölçüyorsun mesela, çünkü hissediyorsun. İtalya mutfağı sana göre çünkü işin sırrı sadelikte. Birkaç malzeme ama hepsi yerli yerinde. Mutfakta şeflik dediğin teknik kadar sezgi de ister zaten. Makarnayı haşlarken zaman tutmazsın ama tam dakikasında ocaktan alırsın. Lazanyanın katlarını dizerken terapilik bir huzur bulman da cabası. Yani bir günlüğüne değil, her zaman şef gibi takılabilecek potansiyelin var. Tabakta fazla konuşmadan çok şey anlatıyorsun. Karşındakine 'Bir tabak daha var mı?' dedirtecek türden.

Japonya!

Japonya!

Sen mutfağa girince bir şeyler değişiyor. Gürültü yok, karmaşa yok… Tarifin arkasına saklanmıyorsun ama detayları da kaçırmıyorsun. Japon mutfağı gibisin cidden. Dışarıdan sade ama içinde bambaşka bir dünya var. Bir günlüğüne şef olduğunda ilk dikkat çeken şey duruşun olur. Yemeğe saygın var. Sunum yaparken estetiğe önem veriyorsun ama sırf güzel görünsün diye tatlardan ödün vermezsin. Oran-orantı, zamanlama, malzeme uyumu… Hepsi sende var. Olayı büyütmeden ustalaşanlardansın. Risk almıyorsun gibi görünürsün ama aslında büyük oynamayı seviyorsun. Herkes yemeğe bakarken “Bu kadar basit şey nasıl bu kadar lezzetli oldu?” diye düşünüyor olabilir. Cevap sende elbette!

Meksika!

Meksika!

Sen tariflere sadık kalanlardan değilsin. Şöyle diyelim. doğaçlama senin ruhuna daha yakın. Bir günlüğüne mutfağın başına geçtiğinde herkesin enerjisi değişir. Acı, tatlı, baharatlı, ekşi… Hepsi aynı tabakta ama öyle dengeli ki... Şefliğin kural kitabı sende biraz yanmış biraz da soslanmış. Ama öyle güzel ki! Malzemeleri sınırlı diye şikâyet etmezsin. Aksine “Bak şimdi ne çıkacak!” kafasındasın. Baharat göz kararıdır her zaman ve tarif iç güdüyle ilerliyor. Yani senin mutfağında sınırlar değil, lezzet konuşur. Sadece yemek yapmıyorsun, ortam da kuruyorsun. Taconun içine salsa döküp “Şunu bir dene.” diyerek servis yapıyorsun mesela. Kural değil, his peşindesin. Şefliğini ciddiye alıyorsun ama kimseyi kasmadan.

Uzağa gitmeye gerek yok. Türk mutfağını seçerdin!

Uzağa gitmeye gerek yok. Türk mutfağını seçerdin!

Senin şefliğin tarif değil adeta miras gibi. Ne yaptığını biliyorsun ama anlat desen “İşte göz kararı.” diyorsun. Tencereye bir tutam sevgi atmıyorsun belki ama her tabakta geçmişten bir iz var. Bu da seni farklı kılıyor. Bir günlüğüne şef olduğunda mutfakta kuraldan çok his var. Ama dikkat et çünkü sen sadece nostaljiyle yaşayan biri değilsin. Yeniliğe açık birisin ve sadece önce bir tadına bakmak istersin. Tariflere “Anne usulü ama biraz ben kendimden bir şeyler kattım.” şeklinde yaklaşıyorsun. Sunum konusunda kendini kasmazsın ama içtenliğin her tabakta hissedilir. Yemek yaparken bir yandan sohbet açarsın, tarif verirken hikâye anlatırsın. Mutfakta olmak senin için sadece yemek değil, bağ kurmak. Şefliğin tam da burada başlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın