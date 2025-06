Senin şefliğin tarif değil adeta miras gibi. Ne yaptığını biliyorsun ama anlat desen “İşte göz kararı.” diyorsun. Tencereye bir tutam sevgi atmıyorsun belki ama her tabakta geçmişten bir iz var. Bu da seni farklı kılıyor. Bir günlüğüne şef olduğunda mutfakta kuraldan çok his var. Ama dikkat et çünkü sen sadece nostaljiyle yaşayan biri değilsin. Yeniliğe açık birisin ve sadece önce bir tadına bakmak istersin. Tariflere “Anne usulü ama biraz ben kendimden bir şeyler kattım.” şeklinde yaklaşıyorsun. Sunum konusunda kendini kasmazsın ama içtenliğin her tabakta hissedilir. Yemek yaparken bir yandan sohbet açarsın, tarif verirken hikâye anlatırsın. Mutfakta olmak senin için sadece yemek değil, bağ kurmak. Şefliğin tam da burada başlıyor.