Bir Dahaki Sevgililer Günü’nde Sevilecek misin?

Bir sonraki Sevgililer Günü'nde, sen de sevileceksin! Belki de bugün, şu an bu anı yaşarken, sevginin ne olduğunu, onun sana neler hissettirdiğini tam anlamıyorsun. Ama zaman geçtikçe, kalbinde çok daha derin bir sevgiye yer açacağın bir dönem başlayacak. Bir sonraki Sevgililer Günü, sana sadece bir çiçek, bir hediye veya bir kutlama değil, gerçek anlamda sevginin, bağlılığın ve içtenliğin ne demek olduğunu gösterecek. Seni tamamen olduğun gibi kabul eden, tüm kusurlarınla ve mükemmelliğinle seni seven biri olacak. Belki de aradığın o özel kişi, seninle her anı paylaşmayı, seni her yönünle tanımayı ve seninle birlikte hayatı keşfetmeyi isteyecek. İkinizin de kalbinde derin bir bağ oluşacak, aranızda öyle bir sevgi olacak ki, her anı, her gülümsemeyi, her dokunuşu özel kılacak. O gün geldiğinde, seni sevmenin ne kadar kolay olduğunu fark edeceksin, çünkü doğru kişi seni tam anlamıyla gördü ve seni her halinle sevdi.