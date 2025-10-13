Billie Eilish Hakkında Duyduğunuz Anda Şoklara Gireceğiniz 10 Şey
Toplanın Billie Eilish'i yakından tanıyoruz. Her maddede biraz daha şaşırma garantili içeriğimize hoş geldiniz. Bizi tarzıyla her an şaşırtan Billie Eilish bakalım sizi bu sefer ne kadar şaşırtacak... Hazırsanız takın kemerleri, minik bir Billie Eilish turuna çıkıyoruz!
1. 14 yaşındayken ünlü oldu, evet 14!
2. Ailesi tamamen sanatçı!
3. Onun ilham kaynağı sessizlik...
4. Müzik prodüksiyonunu kendi öğrenmiş!
5. Uyurken bile şarkı yazıyor...
6. Ruh haline göre saç rengini değiştiriyor.
7. Çocukluğundan beri korku filmi tutkunu!
8. Kıyafetlerini şarkıya göre seçiyor.
9. Sokak isimlerinden ilham alıyor...
10. En büyük hobisi yazmak!
