Billie Eilish Hakkında Duyduğunuz Anda Şoklara Gireceğiniz 10 Şey

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
13.10.2025 - 17:05

Toplanın Billie Eilish'i yakından tanıyoruz. Her maddede biraz daha şaşırma garantili içeriğimize hoş geldiniz. Bizi tarzıyla her an şaşırtan Billie Eilish bakalım sizi bu sefer ne kadar şaşırtacak... Hazırsanız takın kemerleri, minik bir Billie Eilish turuna çıkıyoruz!

1. 14 yaşındayken ünlü oldu, evet 14!

Billie, 14 yaşındayken SoundCloud’a yüklediği “Ocean Eyes” şarkısıyla dünya çapında dikkat çekti. Evet bildiğimiz 14! Çok erken değil mi? Hatta bu şarkı, okul performanslarından da önce yazılmıştı.

2. Ailesi tamamen sanatçı!

Annesi Maggie ve babası Patrick, tiyatro ve müzikle uğraşan sanatçılar. Hatta Billie’nin kardeşi Finneas, hem şarkı yazarı hem de prodüktör olarak kariyerinin en büyük destekçilerinden biri. E bu aile baya baya iyi değil mi?

3. Onun ilham kaynağı sessizlik...

Billie, bazen ilham almak için sessizliği tercih ediyormuş. Telefon ve sosyal medyadan uzak, kendi dünyasında düşüncelerini toparlayarak şarkı yazdığını söylemişti.

4. Müzik prodüksiyonunu kendi öğrenmiş!

Finneas ile birlikte birçok şarkıyı evlerinde kaydediyorlar. Stüdyo ortamına sık sık gitmek yerine, kendi mini stüdyolarında yaratıcı süreçlerini yönetiyor. Ne diyelim şok olduk!

5. Uyurken bile şarkı yazıyor...

Billie, bazen ilham geldiğinde gece uykusundan kalkıp telefonuna not alıyor ya da kaydediyor. Onun için yaratım zamanı sadece gündüzle sınırlı değil.

6. Ruh haline göre saç rengini değiştiriyor.

Billie’in saç renkleri sadece stil değil ondan çok daha fazlası. Ruh halini ve şarkı temalarını da yansıtıyor. Örneğin “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” albümüne geçmeden önce saçlarını yeşile boyamıştı. Ve gerçekten de çok yakışıyor!

7. Çocukluğundan beri korku filmi tutkunu!

Küçük yaşlarda korku filmleri izlemekten hoşlanıyordu. Bu ilgi, şarkılarındaki karanlık ve gizemli atmosferin temellerini attı. Korku hikayeleri ve filmi onun vazgeçilmeziymiş!

8. Kıyafetlerini şarkıya göre seçiyor.

Billie, sahne kıyafetlerini şarkılarının temasıyla uyumlu seçiyor. Örneğin karanlık temalı bir şarkı için koyu renk ve bol kıyafetleri tercih ediyor. Gerçekten de etkilendik!

9. Sokak isimlerinden ilham alıyor...

Los Angeles’ta yürüyüş yaparken gördüğü sokak isimleri veya tabelalar, bazen şarkı sözleri için ilham kaynağı oluyormuş. Ne diyelim her yerde ilhamı buluyor, müthiş gerçekten!

10. En büyük hobisi yazmak!

Sadece şarkı değil, günlük hayatında da sık sık kişisel yazılar ve şiirler yazıyor. Bu da onun şarkı sözlerinde hislerini bu kadar gerçek ve samimi yansıtmasını sağlıyor. Hepsi de birbirinden iyi zaten!

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
