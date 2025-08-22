Bilinçaltı Testi: Sen Aslında Ne İstiyorsun?
Günlük hayatın koşturmacasında neyi gerçekten istediğimizi unutabiliyoruz. Kararlarımızı mantıkla mı veriyoruz, yoksa bilinçaltımızda bastırdığımız arzular mı bizi yönlendiriyor? Bu test, zihninizin derinliklerine küçük bir yolculuk yaparak size farkında olmadığınız isteklerinizi gösterebilir.
Seçimlerinize göre kişiliğinizin gizli yönlerini ve bastırdığınız arzuları ortaya çıkaracağız.
Hazırsan;
Başlayalım!
1. Yolculuğun başındasın. Önünde ikiye ayrılan bir orman yolu var. Hangisini seçersin?
2. Yol boyunca bir ses duyuyorsun. Dönüp baktığında ne görüyorsun?
3. Bir ağacın gövdesinde yazı yazılı: “Kendini bulmak için neyi bırakmalısın?” Ne yazmak istersin?
4. Ormanda bir kavşakta bir işaret levhası var. Hangi yöne gitmek istersin?
5. Yolda bir göletle karşılaşıyorsun. İçine bakınca ne görüyorsun?
6. Gece oluyor. Karanlık seni biraz tedirgin ediyor. Ne yaparsın?
7. Aniden bir kurt çıkıyor. Göz göze geliyorsunuz. Ne hissediyorsun?
8. Son olarak yolun sonunda bir ev görüyorsun. Kapısında ne yazıyor?
Sen aslında şu ankinden farklı bir hayat istiyorsun.
Sen aslında yanlış olduğunu düşündüğün şeyleri yapmak istiyorsun.
Sen aslında kimseyi düşünmeden hareket etmek istiyorsun.
Sen aslında konuşmadığın biriyle artık barışmak istiyorsun.
