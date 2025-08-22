onedio
Bilinçaltı Testi: Sen Aslında Ne İstiyorsun?

Bilinçaltı Testi: Sen Aslında Ne İstiyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
22.08.2025 - 15:01

Günlük hayatın koşturmacasında neyi gerçekten istediğimizi unutabiliyoruz. Kararlarımızı mantıkla mı veriyoruz, yoksa bilinçaltımızda bastırdığımız arzular mı bizi yönlendiriyor? Bu test, zihninizin derinliklerine küçük bir yolculuk yaparak size farkında olmadığınız isteklerinizi gösterebilir.

Seçimlerinize göre kişiliğinizin gizli yönlerini ve bastırdığınız arzuları ortaya çıkaracağız. 

Hazırsan;

Başlayalım!

1. Yolculuğun başındasın. Önünde ikiye ayrılan bir orman yolu var. Hangisini seçersin?

2. Yol boyunca bir ses duyuyorsun. Dönüp baktığında ne görüyorsun?

3. Bir ağacın gövdesinde yazı yazılı: “Kendini bulmak için neyi bırakmalısın?” Ne yazmak istersin?

4. Ormanda bir kavşakta bir işaret levhası var. Hangi yöne gitmek istersin?

5. Yolda bir göletle karşılaşıyorsun. İçine bakınca ne görüyorsun?

6. Gece oluyor. Karanlık seni biraz tedirgin ediyor. Ne yaparsın?

7. Aniden bir kurt çıkıyor. Göz göze geliyorsunuz. Ne hissediyorsun?

8. Son olarak yolun sonunda bir ev görüyorsun. Kapısında ne yazıyor?

Sen aslında şu ankinden farklı bir hayat istiyorsun.

Hayatının monotonluğuna bir bak, aynı döngüde sıkışıp kalmışsın. Her gün aynı saatte uyanıp, aynı işe gidip, aynı insanlarla konuşuyorsun. Bu rutin seni yoruyor, enerjini tüketiyor ve belki de en kötüsü, seni sıradanlaştırıyor. İçinde, derinlerde, bir yerlerde, bir şeylerin değişmesi gerektiğini hissediyorsun. Büyük bir değişiklik yapma arzusu seni sarıyor. Yeni bir başlangıç, yeni bir hayat, yeni bir 'sen' hayal ediyorsun. Hayatında yeni bir sayfa açma isteğiyle yanıp tutuşuyorsun. Yeni yerler keşfetmek, yeni insanlarla tanışmak, yeni deneyimler yaşamak istiyorsun. Bir an dur ve düşün, belki de tam da bu hissettiğin şey, hayatının değişmesi için gereken itici güç. Belki de tam da bu, seni yeni bir maceraya sürükleyecek olan şey. Rutininden sıyrılma zamanı geldi, çünkü hayatın tüm renklerini keşfetmek için daha fazla beklemeye gerek yok.

Sen aslında yanlış olduğunu düşündüğün şeyleri yapmak istiyorsun.

Hayatın karmaşık labirentinde, toplumun ve çevrenin dikte ettiği kuralların ağırlığı altında ezildiğini hissettiğin anlar oluyor, değil mi? Sürekli bir 'yapmamalıyım' baskısı altında yaşarken, içindeki o küçük sesi duymazdan gelmek zorunda kalıyorsun. Belki de bu ses, kalbinin sesidir ve seni gerçekten ne istediğin konusunda yönlendiriyor. Bir an durup düşün, belki de bu 'yapmamalıyım' dediğin şeyler aslında senin en çok yapmak istediklerindir. Belki de bu yasaklar, sınırlar ve kısıtlamalar, aslında senin gerçek benliğini keşfetmene engel oluyor. Bir an için, tüm bu toplumsal baskıları bir kenara bırakmayı ve kalbinin sesini dinlemeyi düşündün mü? Belki de bu, senin için en doğru yol olabilir. Çünkü kalbin, senin en içten duygularını, en gerçek arzularını bilir. Ve belki de, bu sesi dinlemek, seni gerçek mutluluğa götüren yol olabilir.

Sen aslında kimseyi düşünmeden hareket etmek istiyorsun.

Bir hayat boyu, sürekli başkalarını mutlu etmek için çabaladın, onların hayallerini gerçekleştirmek için uğraştın. Herkesin dileklerini yerine getirmek, herkesin yüzünde bir gülümseme oluşturmak senin görevindi. Ancak artık bu durumdan sıkıldın, yoruldun. Kendi hayallerini, kendi dileklerini gerçekleştirebileceğin bir hayat istiyorsun. Kendin için bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Bunun bencilce olduğunu düşünme. Kendi hayatını yaşamak, kendi rüyalarını gerçekleştirmek için çaba sarf etmek bencilce bir davranış değil. Bu, özgürlüğün en saf hali. Kendi hayatını kontrol etmek, kendi kararlarını vermek ve kendi yolumuzu çizmek, bu özgürlüktür. Artık kendi hayatının kaptanı olmak istiyorsun. Kendi rüzgarınla yelken açmak, kendi rotanı çizmek istiyorsun. Kendi hayallerini gerçekleştirmek, kendi hedeflerine ulaşmak için çaba sarf etmek istiyorsun. Artık kendin için bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Kendini özgür bırak, kendi hayatını yaşa ve kendi hikayeni yaz. Kendin için bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Kendi hayatının kahramanı olmanın zamanı geldi.

Sen aslında konuşmadığın biriyle artık barışmak istiyorsun.

Bir yerlerde, kalbinin en derin köşelerinde, adını bile fısıldayamadığın bir özlemle yanıp tutuşuyorsun. Belki de bir zamanlar hayatının merkezinde olan, şimdi ise sadece anılarında yaşayan biri... Belki de hiç tanımadığın, ama varlığını her daim hissettiğin biri... Kim bilir? Bir 'merhaba'nın bile her şeyi değiştirebileceğini biliyorsun. Bir 'merhaba' belki de yeni bir başlangıç olacak, belki de geçmişin tozlu sayfalarını yeniden hayatına katacak. Bu basit ama bir o kadar da güçlü kelime, belki de hayatının gidişatını tamamen değiştirecek. Egonun sesini susturup, kalbinin ritmini dinlemek istiyorsun. Egonun seni yönlendirmesine izin vermek yerine, kalbinin sıcak ve samimi çağrısını takip etmek istiyorsun. Çünkü biliyorsun ki, kalbinin sesi seni hiçbir zaman yanıltmaz. Her ne kadar bazen acı çeksen de, kalbinin sesi seni hep doğru yere, doğru kişiye götürür.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
