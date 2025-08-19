onedio
Beyaz Toros Olayı Nedir? Beyaz Toros Ne Anlama Gelir?

Dilara Bağcı
19.08.2025 - 11:58

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önünde, beyaz renkli Toros marka bir araç yakıldı. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada ise 'Beyaz Toros Olayı' gündemi oluştu. 

'Beyaz Toros' Türk siyasi gündeminde özellikle 1990'lı yıllarda yer alan bir kavramdı. Beyaz Toros, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan faili meçhul cinayetlerle ve zorla kaybedilmelerle eşleştirilmişti.

Peki Beyaz Toros olayı nedir, ne anlama gelir?

Beyaz Toros Olayı Nedir?

Renault marka, beyaz renkli Toros model arabalar, 1990'lı yıllarda Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaşanan faili meçhul cinayetlerle özdeşleştirilmişti. Bu araçlar, halk arasında 'ölüm arabası' olarak anılmaya başlamıştı. Bunun sebebi ise yaşanan insan hakları ihlallerinin ve kayıpların, Beyaz Toros ile ilişkilendirilmesiydi.

Beyaz Torosların gizli operasyonlarda kullanıldığı ve insanların zorla alınıp kaçırıldığı iddia ediliyordu.

Beyaz Toros Ne Anlama Geliyor?

Beyaz Torosların neden tercih edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. TELE1'den Merdan Yanardağ'ın konuya dair yaptığı açıklamalara göre ise Beyaz Toroslar, özellikle maliyeti düşük olduğu için kamu kuruluşlarına veriliyordu. 

TBMM Önünde Neden Beyaz Toros Yakıldı?

TBMM önünde yakılan beyaz Toros'a dair emniyetten yapılan açıklamada bir kişinin gözaltına alındığı ve bu kişinin psikolojik rahatsızlıklarının olduğu aktarıldı. 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Araç yangını Mersin'de ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları ve çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen M.E.F isimli şahıs tarafından gerçekleştirildi.

Şahıs gözaltına alındı.'

