Beyaz Toros Olayı Nedir? Beyaz Toros Ne Anlama Gelir?

Beyaz Torosların neden tercih edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. TELE1'den Merdan Yanardağ'ın konuya dair yaptığı açıklamalara göre ise Beyaz Toroslar, özellikle maliyeti düşük olduğu için kamu kuruluşlarına veriliyordu.

TBMM Önünde Neden Beyaz Toros Yakıldı?

TBMM önünde yakılan beyaz Toros'a dair emniyetten yapılan açıklamada bir kişinin gözaltına alındığı ve bu kişinin psikolojik rahatsızlıklarının olduğu aktarıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Araç yangını Mersin'de ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları ve çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen M.E.F isimli şahıs tarafından gerçekleştirildi.

Şahıs gözaltına alındı.'