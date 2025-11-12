onedio
Nilsu Berfin Aktaş Kimdir, Kaç Yaşında? İşte Genç Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın Rol Aldığı Yapımlar

Elif ÇAMLIBEL
12.11.2025 - 12:04

Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, 4 kişilik bir arkadaş gurubuyla birlikte gitti restoranda 75 bin TL hesap ödediğini açıkladı. Yaptığı açıklama ile tüm gözleri üzerine çeken genç oyuncunun rol aldığı yapımlar ve kariyer hayatı ise merak konusu oldu. Peki, Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Nilsu Berfin Aktaş aslen nereli ve kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? 

İşte, detaylar...

Nilsu Berfin Aktaş Kimdir?

Nilsu Berfin Aktaş, 17 Ağustos 1998'de dünyaya geldi. Kariyerini şekillendirecek oyunculuk tutkusuna henüz çocuk yıllarda kapılan Aktaş, Yetenek Evi Sanat Akademisi'nden mezun oldu.

İlk kez 2018 yılında Geleceğin Starı aldı yarışma ile ekranlardaki yerini alan güzel oyuncu, performansı ile kısa zamanda adından söz ettirmeye başladı. Aktaş, 1,70 m boyunda 52 kg ağırlığındadır.

1998 yılında dünyaya gelen genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. 

Nilsu Berfin Aktaş Aslen Nereli? 

Nilsu Berfin Aktaş, Ankara'da dünyaya gelmiş, eğitim hayatına da burada başlamıştır.

Nilsu Berfin Aktaş'ın Oyunculuk Kariyeri

Nilsu Berfin Aktaş, 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’ın jüriliğini yaptığı ''Geleceğin Starı'' yarışma programı ile adından söz ettirdi.

Oyunculuk kariyerine ise Pantene, Cornetto, Turkcell gibi markaların reklamlarıyla başladı. 2019 yılında ''Rastlantı'' adlı filminden sonra ''Kuzey Yıldızı İlk Aşk'' adlı dizide yer aldı.

Nilsu Berfin Aktaş, 48. Altın Kelebek Ödülleri kapsamında 'Yıldızı Parlayan' kategorisinde ödül aldı. 

Son yıllarda ise Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde hayat verdiği Ayşe karakteri ile yıldızı parladı.

Nilsu Berfin Aktaş Evli mi? İlişkisi Var mı?

Nilsu Berfin Aktaş, 2021 yılında iş insanı Serdar Sertçelik ile dünyaevine girdi. Çift ise 14 Temmuz 2023 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Daha sonra bir süre rapçi Blok3 ile ilişki yaşadı.

Nilsu Berfin Aktaş'ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

  • Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Gökçe Mollaoğlu, TV Dizisi 2019)

  • Rastlantı (Sinema Filmi 2019)

  • Benim Hayatım (2021)

  • Kalp Yarası (2022)

  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi (2022-2023)

  • Yaz Şarkısı (2023)

  • Korkma Ben Yanındayım (2023)

  • Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar (2024-2025)

  • Aşk Sadece Bir An (2025)

Nilsu Berfin Aktaş'ın Rol Aldığı İnternet Yapımları 

Nilsu Berfin Aktaş'ın Katıldığı Yarışmalar

Nilsu Berfin Aktaş Neden Gündemde?

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, 4 arkadaşıyla birlikte yemeğe gittiği bir restoranda 75 bin TL hesap ödediğini ifade etti. Ödediği bu yüksek meblağın karşılığını alamadığını belirten Aktaş, yaşadığı bu deneyimi şu şekilde anlattı:

'4 kişiydik. Bence yemek yoktu ortada. Bir çorba geldi 1 kaşık. Tatlı geldi şu kadarcık, glutensiz laktozsuz falan. Bu arada geliyor 15 dakika anlatıyor ama yemek 2 dakikada bitecek bir yemek.'

Aktaş'ın bu itirafı, sosyal medyada hızla yayıldı ve binlerce yorum aldı. Bu durum, restoranlarda sunulan porsiyonların boyutu ve fiyatları konusunda bir tartışma başlattı.

