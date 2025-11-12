Nilsu Berfin Aktaş Kimdir, Kaç Yaşında? İşte Genç Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın Rol Aldığı Yapımlar

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, 4 arkadaşıyla birlikte yemeğe gittiği bir restoranda 75 bin TL hesap ödediğini ifade etti. Ödediği bu yüksek meblağın karşılığını alamadığını belirten Aktaş, yaşadığı bu deneyimi şu şekilde anlattı:

'4 kişiydik. Bence yemek yoktu ortada. Bir çorba geldi 1 kaşık. Tatlı geldi şu kadarcık, glutensiz laktozsuz falan. Bu arada geliyor 15 dakika anlatıyor ama yemek 2 dakikada bitecek bir yemek.'

Aktaş'ın bu itirafı, sosyal medyada hızla yayıldı ve binlerce yorum aldı. Bu durum, restoranlarda sunulan porsiyonların boyutu ve fiyatları konusunda bir tartışma başlattı.