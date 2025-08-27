onedio
Benfica Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi? Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.08.2025 - 12:43 Son Güncelleme: 27.08.2025 - 12:44

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için geri sayımda. Play-off turunda Benfica ile eşleşen Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Portekiz deplasmanında ya tamam ya devam maçına çıkıyor. 0-0 biten Fenerbahçe - Benfica maçı sonrasında temsilcimize mutlak galibiyet gerekiyor. Karşılaşma, beraberlikle sonuçlanırsa uzatmalara gidecek. Kazanan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak, elenen takım da yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Benfica - Fenerbahçe maçında Jose Mourinho’nun sahaya süreceği ilk 11 netleşti. Bu akşam 22:00’de başlayacak Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman? Benfica - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Benfica - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Benfica - Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Benfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe için kritik öneme sahip Benfica maçı bu akşam. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Benfica ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Kadıköy’de oynanan ilk karşılaşma da gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Benfica deplasmanından zaferle dönerek uzun yıllardır süren Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirmek istiyor. 27 Ağustos Çarşamba akşamı Portekiz’de oynanacak kritik maç saat 22:00’de başlayacak. Tüm Türkiye’nin merakla beklediği Benfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusu internette aratılmaya başladı. 

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak. Estadio de Luz'da oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Benfica Fenerbahçe maçı öncesi Jose Mourinho’nun muhtemel 11’i şu şekilde:

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barreiro, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
