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Belediye Seçimlerine Günler Kala Türkiye'nin İstanbul'a Sıkışmasının Ekonomik ve Sosyal Analizi!

Belediye Seçimlerine Günler Kala Türkiye'nin İstanbul'a Sıkışmasının Ekonomik ve Sosyal Analizi!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.03.2024 - 11:06

Türkiye'de hem ekonomik sorunların en çok hissedildiği hem de olası bir deprem felaketinde ülkeye büyük zarar verebileceği bilinen İstanbul ile Anadolu'ya yönelik bir analiz ilgi çekti.

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İstanbul Türkiye'nin metropolü. Türkiye nüfusunun resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 4'te biri İstanbul'da yaşarken, milli gelirin yüzde 30'unu da üreten dev şehir olarak öne çıkıyor.

İstanbul Türkiye'nin metropolü. Türkiye nüfusunun resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 4'te biri İstanbul'da yaşarken, milli gelirin yüzde 30'unu da üreten dev şehir olarak öne çıkıyor.

6 Şubat deprem felaketleriyle yeniden hatırlanan Türkiye'nin deprem gerçeği, yaşananların ardından ekonomik boyutlarıyla da olası İstanbul depremi için sorgulamalara neden oluyor.

6 Şubat deprem felaketleriyle yeniden hatırlanan Türkiye'nin deprem gerçeği, yaşananların ardından ekonomik boyutlarıyla da olası İstanbul depremi için sorgulamalara neden oluyor.

Bakınız sorgulamalardan biri.

İstanbul'un yapı stoğu da bu durumda sorgulamalara eklenirken, Anadolu ile farklılıklar ve bakış açılarına yönelik bir değerlendirme yapan sosyal medya kullanıcısı dikkat çekti.

İstanbul'un yapı stoğu da bu durumda sorgulamalara eklenirken, Anadolu ile farklılıklar ve bakış açılarına yönelik bir değerlendirme yapan sosyal medya kullanıcısı dikkat çekti.

Doğal yaşama geçme güzellemelerinden yola çıkan kullanıcı, Türkiye'de ekilecek arazisinden dahi kazanç sağlayamadığını açıklarken, İstanbul'daki kalabalık yaşamı da vurguluyor.

Herkesin kendi memleketinde yaşadığı bir projeksiyon paylaşan kullanıcı, "Ülkeyi İstanbullaştırmanıza gerek yok" diyor.

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Tarihsel olgulara değinirken,

"İstanbul, Londra kadar pahalı, Yeni Delhi kadar maaş alınan bildiğin kast sistemine geçen kendi İstanbul lirası (pahalılığı) olan bir koca köy" diye de ekliyor.

Sizce, ülkenin ağırlığını İstanbul'un taşıması doğru mu? Bu bilinçli bir tercih mi?

Sizce, ülkenin ağırlığını İstanbul'un taşıması doğru mu? Bu bilinçli bir tercih mi?
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