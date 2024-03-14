Belediye Seçimlerine Günler Kala Türkiye'nin İstanbul'a Sıkışmasının Ekonomik ve Sosyal Analizi!
Belediye Seçimlerine Günler Kala Türkiye'nin İstanbul'a Sıkışmasının Ekonomik ve Sosyal Analizi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul Türkiye'nin metropolü. Türkiye nüfusunun resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 4'te biri İstanbul'da yaşarken, milli gelirin yüzde 30'unu da üreten dev şehir olarak öne çıkıyor.
6 Şubat deprem felaketleriyle yeniden hatırlanan Türkiye'nin deprem gerçeği, yaşananların ardından ekonomik boyutlarıyla da olası İstanbul depremi için sorgulamalara neden oluyor.
İstanbul'un yapı stoğu da bu durumda sorgulamalara eklenirken, Anadolu ile farklılıklar ve bakış açılarına yönelik bir değerlendirme yapan sosyal medya kullanıcısı dikkat çekti.
Doğal yaşama geçme güzellemelerinden yola çıkan kullanıcı, Türkiye'de ekilecek arazisinden dahi kazanç sağlayamadığını açıklarken, İstanbul'daki kalabalık yaşamı da vurguluyor.
Herkesin kendi memleketinde yaşadığı bir projeksiyon paylaşan kullanıcı, "Ülkeyi İstanbullaştırmanıza gerek yok" diyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tarihsel olgulara değinirken,
"İstanbul, Londra kadar pahalı, Yeni Delhi kadar maaş alınan bildiğin kast sistemine geçen kendi İstanbul lirası (pahalılığı) olan bir koca köy" diye de ekliyor.
Sizce, ülkenin ağırlığını İstanbul'un taşıması doğru mu? Bu bilinçli bir tercih mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda