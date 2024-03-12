Celal Şengör’den Sevr Hatırlatması: “İstanbul Depremi’nde Bağımsızlığı Kaybedebiliriz”
Celal Şengör’den Sevr Hatırlatması: “İstanbul Depremi’nde Bağımsızlığı Kaybedebiliriz”
Prof. Dr. Celal Şengör, Marmara Denizi’inde beklenen büyük depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şengör, yaşanacak depremin İstanbul ile beraber Türkiye’nin önemli sanayi bölgelerinde yıkım yapacağını ve Türkiye’nin bağımsızlığını kaybedebileceğini ifade etti.
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Independent Türkçe’den Dora Mengüç’e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Celal Şengör, Marmara Denizi’nde 7.2 ile 7.4 büyüklüğünde deprem olabileceğini ifade etti.
“Bakın fay Marmara Denizi'nin neredeyse ortasından geçiyor. İstanbul'a yakın şimdi yeni bir fay daha bulundu. Çınarcık havzasının ortasından gidiyor.”
“Şimdi bunların herhangi bir tanesinin kırılması tabii İstanbul'da büyük yıkım yapacak ama Tekirdağ'da da yapacak. Tekirdağ-İstanbul arasındaki bölüm tamamen gidecek.”
“E, İstanbul'un doğusu gitmeyecek mi İzmit'e kadar? O da gidecek. E, sizin bir sürü sanayiniz var orada. Marmara'nın güneyi etkilenmeyecek mi? Şiddetle etkilenecek. Bir Bursa ovasını, Balıkesir ovasını düşünün. Değil mi? Bunların hepsi etkilenecek.”
“İstanbul depremi, Türkiye'nin bağımsızlığını kaybetmesiyle neticelenebilir. Çünkü Türkiye'nin ekonomisi, Türkiye'nin bilgi ve becerileri bu depremin altından kalkmaya yetmeyecektir. Türkiye yardım isteyecektir. Dünya bu yardımı seve seve verir. Çünkü İstanbul mevzubahis.”
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“Unutmayın, Sevr Antlaşmasının maddelerinden bir tanesi İstanbul'un Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) ülkeleri tarafından ortak yönetilecek bir şehir olmasıydı. Bu hâlâ gündemde. Biz farkında değiliz ama bu hâlâ gündemde.”
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