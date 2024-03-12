Celal Şengör’den Sevr Hatırlatması: “İstanbul Depremi’nde Bağımsızlığı Kaybedebiliriz”

Prof. Dr. Celal Şengör, Marmara Denizi’inde beklenen büyük depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şengör, yaşanacak depremin İstanbul ile beraber Türkiye’nin önemli sanayi bölgelerinde yıkım yapacağını ve Türkiye’nin bağımsızlığını kaybedebileceğini ifade etti.